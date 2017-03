STATEN ISLAND (VG) Trump har signalisert at lovlydige ulovlige innvandrere kan få bli i USA, men blant dem det gjelder er bekymringen fremdeles stor.

Tirsdag meldte flere amerikanske medier at president Donald Trump ønsker et kompromiss som vil hindre statsborgerskap til ulovlige innvandrere, men som åpner for at de som ikke har begått alvorlig kriminalitet skal få leve, jobbe og betale skatt i USA uten frykt for å bli deportert.

Det er et potensielt stort skifte fra tidligere uttalelser og harde linje mot illegale innvandrere.

Nord på øya Staten Island i New York er over halvparten av befolkningen latinamerikanske, og det var her fem meksikanere nylig ble pågrepet som en del av en storaksjon over hele USA der totalt 680 personer ble pågrepet for å deporteres.

På et arbeidsformidlingskontor sitter syv latinamerikanere og tripper etter at noen skal hyre dem for dagen til strøjobber; maling, bygging, riving, hagearbeid, flytting eller vasking. Mens de venter er Trumps potensielle skifte er dagens diskusjonstema.

– Jeg er forsatt bekymret fordi Trump kan skifte mening så raskt. Vi tør ikke å stole på ham. Den ene dagen sier han ja, den andre dagen sier han nei, sier Alfredo Martinez (52) fra Mexico til VG.

Ikke sett familien på 15 år

I 22 år har han bodd i USA uten lovlig oppholdstillatelse, mens kona og deres tre barn som nå er 25, 26 og 27 år ble igjen i hjemlandet. Han dro for å gi familien et bedre liv, og har i alle disse årene sendt det meste av lønnen hjem.

VENTER PÅ JOBB: På dette arbeidsformidlingskontoret sitter mange latinamerikanere og venter på å bli hyret inn til strøjobber. Foto: Thomas Nilsson/VG

Hans tre barn går nå på universitet for å bli advokat, økonom og fotspesialist – takket være faren.

– Det er 15 år siden jeg så kona og barna mine. Da var mitt eldste barn fem år. Etter terrorangrepene i 2001 har det ikke vært mulighet for meg å dra tilbake ettersom at grensekontrollen ble mye strengere, sier Martinez og fortsetter:

– Noen ganger får jeg ikke sove eller våkner opp midt på natten fordi jeg er trist for at jeg ikke kan leve sammen med dem.

For tre år siden fikk han et barnebarn som han ennå ikke har møtt. Samtidig har han gått glipp av at to av barna hans giftet seg.

IKKE BEROLIGET: Nikki (68) fra Mexico, Alfredo Martinez (52) fra Mexico, Alejandro (62) fra Mexico, Diego Muller (54) fra Den Dominikanske republikk, Eduardo (56) fra Ecuador, Edgar Cordova (42) fra Mexico og Placido (55) fra Mexico er bekymret selv om Trump signaliserer en mykere linje overfor ulovlige innvandrere. Foto: Thomas Nilsson/VG

Redd for å bli deportert

52-åringen forteller at han betaler 9000 pesos (3770 kroner) totalt for skolepenger barna i måneden. I tillegg kommer husleie, mat, transport og bøker for dem, samt hans egne levekostnader i USA.

I løpet av en uke tjener Martinez mellom 300 og 700 dollar (2500 til 5880 kroner) i USA – avhengig av hvor mye jobb han får. I Mexico ville han tjent maks 80 dollar (670 kroner) i uken, forteller han.

– Jeg er veldig redd for å bli deportert, for da vil jeg ikke ha penger til å betale for barnas studier. Både jeg og vennene mine som ikke har papirer er redde for å bli pågrepet og deportert bare vi går i butikken.

HAR ARBEIDSTILLATELSE: Diego Muller (54) fra Den dominikanske republikk har «Green Card», som han etter at Trump ble president tar med seg overalt i frykt for å havne i problemer. Foto: Thomas Nilsson/VG

Verken han eller de andre mennene på arbeidsformidlingen er beroliget av meldingene om at Trump nå har en mykere linje overfor ulovlige innvandrere. De fleste her er papirløse som Martinez, men Diego Muller (54) har «Green Card», som gir ham arbeidstillatelse.

– Se her, disse har jeg med meg overalt nå, forteller 54-åringen fra Den dominikanske republikk.

Sheriff på grensen: – Muren kommer ikke til å fungere

Har med papirene overalt

Til tross for at Muller har papirene i orden tar han ingen sjanser.

– Alt kan skje. Det er vanskelig å stole på Trump, derfor har jeg alle papirene med meg i sekken min hvor enn jeg går.

54-åringen kom også til USA for 22 år siden, og har ikke vært tilbake i hjemlandet siden. Like lenge har det gått siden han så datteren sin som nå har blitt 26 år. De fire barnebarna har han aldri møtt.

– Jeg har veldig lyst til å dra tilbake for å hilse på dem, men nå tør jeg ikke. Selv om jeg har «Green Card», så er jeg redd for at jeg ikke blir sluppet inn igjen i USA, sier han.

STEMTE PÅ TRUMP: Dominic Gallo (52). Foto: Thomas Nilsson/VG

Staten Island skiller seg ut fra resten av New York, ettersom at Trump vant klart her i presidentvalget. Samtidig er det stor splittelse. I nord bor de fleste latinamerikanerne, mens hvite i sør støttet Trump i stor grad.

– Jeg syntes det er bra at han vil lette litt for ulovlige innvandrere som allerede er her. Det er helt greit, men jeg mener at de som kommer inn må gjøre det på lovlig vis. Slik jeg gjorde, sier Trump-velgeren Dominic Gallo (52), som innvandret fra Italia da han var 13 år.

Støtter Trump

STØTTER MYKERE LINJE: John McGregor (54) stemte på Trump og støtter at papirløse innvandrere som ikke har begått alvorlig kriminalitet får bli i USA. Foto: Thomas Nilsson/VG

John McGregor (54) støtter også en mykere linje i innvandringspolitikken.

– Det er helt greit at ulovlige innvandrere får bli, så lenge de ikke er kriminelle, går gjennom prosessen for å bli lovlige og bidrar til samfunnet. Det er jeg enig i.

Tilbake på arbeidsformidlingskontoret forteller Alfredo Martinez om ensomheten og savnet etter familien i Mexico.

– Det er veldig vanskelig ikke å være sammen med dem, men når jeg setter meg ned og tenker at det jeg gjør her sørger for at de får utdannelse, så syntes det er verdt det.

Om to-tre år er alle barna ferdig utdannet, og da øyner han håp om å kunne returnere til hjemlandet for godt.

– Planen er å flytte hjem da, men samtidig er jeg kanskje for gammel til å få en jobb i Mexico. Penger må jeg jo ha, så jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre.

