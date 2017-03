Siamesiske tvillingsøstre ble født med felles hjerte

Familien håper på å innsamle nok penger for en operasjon.

To siamesiske tvillingsøstre, Acil and Hadil, ble født på Vestbredden på torsdag. De er vokst sammen ved livet og deler hjerte og sirkulasjonssystem, skriver nyhetsbyrået AFP.

– Min kone og mine to døtre er på sykehus og leger sier de er alle i god helse, sier faren Anwar Zyadat til AFP.

Jenter større sjanse for å overleve

Siamesiske tvillinger er eneggede tvillinger der to fosteranlegg legger seg tett sammen og som et resultat blir hengende sammen ved fødsel. Sammenvokste søsken er sjeldne, og blir kun født en gang for hver 200.000 fødsel. Sjansen for å overleve er lav. Rundt 40 til 60 prosent er dødfødte og 35 prosent overlever kun én dag.

Forskere har ikke funnet ut hvorfor, men jentetvillinger har en bedre sjanse for å overleve enn gutter. Rundt 70 prosent av siamesiske tvillinger er jenter. Likevel er det flere guttetvillinger som vokser sammen i livmoren.

I god helse: – Min kone og døtre er på sykehuset og legene sier de er i god helse, sier far, Anwar Zyadat til AFP. Foto: , AFP

«Svært dyr» operasjon

Foreldrene, som er palestinske, leter nå etter midler som kan finansiere en operasjon for å separere tvillingene i utlandet.

– Vi vet ikke hvem som kan hjelpe, kanskje private givere, men ingen har kontaktet oss så langt, sa faren Anwar Zyadat, som nå er far til ti, til AFP.

Håper på operasjon: For behandling må søstrene til Saudi Arabia gjennom Jordan, det vil bli «svært dyrt», ifølge faren. Foto: , AFP

– Et inngrep som kan separere dem er umulig i Palestina, men legene forteller oss at det kan være gjennomførbart i Saudi-Arabia, sier han.

Familien bor i den israelsk-okkuperte byen Hebron og operasjonen må i så fall reise gjennom Jordan for å komme til Saudi-Arabia. Det vil bli «svært dyrt», ifølge Zyadat.

Sist år ble det født siamesiske søstre i Gaza, men de overlevde ikke.

