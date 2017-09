Palestina: Hamas og Fatah kan forenes etter ti år med konflikt

Den palestinske Hamas-bevegelsen inviterer til samtaler med den rivaliserende gruppen Fatah, og sier de godtar Abbas' betingelser.

Hamas har sagt seg villige til å innlede samtaler med Fatah for å enes om et samlet styre av Palestina, og holde valg, melder NTB.

I en uttalelse søndag hevder Hamas at de har oppløst administrasjonen som styrer Gaza og er villige til å akseptere Fatah-lederen, president Mahmoud Abbas', betingelser.

Den palestinske selvstyremyndigheten er en delvis autonom styresmakt for Palestina, som styrer Gazastripen og Vestbredden.

Ti år lang konflikt

Konflikten mellom Fatah og Hamas, de to største palestinske partiene, har vært lang og opprivende.

Palestina har vært splittet siden 2007. I en borgerkrig som krevde flere liv tok Hamas-opprørere kontroll over Gazastripen og fjernet det mer sekulære Fatah, slik at de palestinske selvstyreområdene ble splittet mellom to områdene Vestbredden og Gaza.

Et av president Abbas' krav til Hamas er at de skal oppløse denne skygge-administrasjonen i Gaza, som blir sett på som en konkurrerende administrasjon til den på Vestbredden.

Gjentatte forsøk på å forene de to partene, som er Palestinas største partier, har hittil feilet. Ifølge Hamas' uttalelse er det nye initiativet en respons på Egypts «sjenerøse» forsøk på å forene de to partene, få en ende splittelsen og oppnå nasjonal enhet, skriver Al Jazeera.

HAMAS: Hamas-leder Ismail Haniyeh under en demonstrasjon i Jebaliya nord i Gaza i 2014. Foto: Adel Hana , AP

Har invitert Abbas' regjering til Gaza

Ifølge nyhetsbyrået AP sier Hamas at den oppløser administrasjonen på Gaza og har invitert Abbas' regjering til Gazastripen.

Hamas-leder Ismail Haniyeh var i Kairo i forrige uke i samtaler med egyptiske myndigheter, skriver NTB.

I uttalelsen sier Hamas at de ønsker nå å forene landet og holde et nytt valg både i Gaza og på Vestbredden.

Det er imidlertid ikke kjent om Hamas er forberedt på å gi Abbas kontroll over sikkerhetsstyrkene. Det har lenge vært en omstridt betingelse i tidligere forhandlingsforsøk.

Løftene ønskes velkommen

Hamas-administrasjonen ble oppnevnt i mars, og siden da har Abbas forsøkt å legge hardere press på den islamistiske bevegelsen. I juli i år holdt de rivaliserende palestinske partiene en sesjon sammen i den lovgivende forsamlingen på Gaza-stripen for første gang på ti år.

En av partitoppene i Fatah, Mahmoud Aloul, sier søndag til palestinsk radio at han ønsker løftene fra Hamas velkommen.

Han legger imidlertid også til at «vi vil se hva som skjer på bakken» før de tar et steg videre i samtalene med Hamas.

Det ventes at Fatah-ledelsen vil se hvordan ting utvikler seg, og om Hamas faktisk er villige til å gi fra seg kontroll over Gazastripen, før de snakker om gjenforening.

