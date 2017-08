Pervez Musharraf ser på India som en fiende, mener Donald Trump vet lite, og tror pakistanere i Norge kan bidra med å rette opp et feilaktig bilde av Pakistan.

Musharraf, som er tidligere president i Pakistan, mener Pakistan blir misforstått og feil fremstilt av omverdenen.

– Diasporaen kan hjelpe med å reflektere det sanne bildet av Pakistan, fordi realiteten på bakken i Pakistan er misforstått. Jeg hører hele tiden beskyldninger om at vi begår terrorisme, men vi er ofrene for terrorisme, sier Musharraf til VG.

Kom til makten via kupp

Pervez Musharraf * Født 11. august 1943 i Delhi i daværende britisk India. Etter delingen av India flyttet familien til Pakistan og slo seg ned i Karachi. * Militær utdannelse, ble forsvarssjef i 1998. * Tok makten i et kupp i 1999, etter at statsminister Nawaz Sharif forsøkte å fjerne ham som forsvarssjef. * Valgt til president av nasjonalforsamlingen i 2002. Gjenvalgt i oktober 2007. Han holdt løftet om å gå av som forsvarssjef før han tok fatt på en ny presidentperiode. * Gikk av som president i august 2008 etter at partiene i den nye regjeringen, som var valgt i februar, vedtok å reise riksrettssak mot ham. * I 2013 vendte han tilbake til Pakistan etter fire år i eksil i Dubai. Her ble han plassert i husarrest og fikk ikke lov til å stille i valg samme år. Hans parti All Pakistan Muslim League (APML) boikottet valget, som brakte Sharif tilbake til makten. * I mars 2016 opphevde høyesterett et tre år langt reiseforbudet mot Musharraf slik at han kunne motta utenlandsk ryggbehandling. * Flere rettsaker venter også. Sakene dreier seg blant annet om landsforræderi og for hans eventuelle innblanding i drapet på den tidligere statsministeren Benazir Bhutto. Kilde: NTB

Den tidligere generalen tok makten i et kupp i 1999, etter at statsminister Nawaz Sharif forsøkte å fjerne ham som forsvarssjef. Han ble så valgt til president i 2002, og satt frem til 2008 etter at det ble reist riksrettssak mot ham.

VG møter den 72 år gamle tidligere generalen i toppetasjen på Oslo Plaza, hvor han forteller at han har stor respekt for Norge.

– Jeg respekterer og har stor aktelse for Norge, og Norges suksess. Det er en progressiv, dynamisk velferdsstat, og det respekterer man, sier Musharraf.

Han er i Norge for å møte det pakistanske miljøet, og holdt torsdag kveld foredrag ved Nobels Fredssenter om dagens sikkerhetssituasjon i Pakistan.

Musharraf hevder India har satt Pakistan i et dårlig lys.

– Vi har fiender, store fiender, som India, som alltid fremstiller oss i et negativt lys. Norge er et innflytelsesrikt land, og både Norge og diasporaen her kan spille en viktig rolle med å fremstille Pakistan på den rette måten i Norge og i Europa.

I konflikt med India

Pervez Musharraf er i Norge etter invitasjon fra stiftelsen Dialog for fred i anledning frigjøringsdagen til Pakistan 14. august, dagen britiske India ble delt i dagens India og Pakistan. Eksperter antar at om lag én million mennesker ble drept i opptøyer tilknyttet delingen.

HUSARREST: Fra 2013 til 2016 hadde Musharraf forbud om å reise utenlandsk. Nå er han igjen i Norge for å møte det pakistanske miljøet. Foto: Frode Hansen , VG

Landene er imidlertid fortsatt i konflikt over Kashmir-regionen og så sent som i helgen ble flere drept i skuddveksling mellom indiske og pakistanske soldater langs kontrollinjen av Kashmir, skriver NTB.

– De [India red.anm.] kaller det som skjer i Kashmir terrorisme, vi ser ikke på det som terrorisme, men som en kamp for frihet. De undergraver FNs resolusjoner, og dreper ubevæpnede sivile. India er et stort land som bruker innflytelsen sin over alt, sier Musharraf.

I slutten av juni ble USA og India enige om å stå sammen for å bekjempe terrorisme. Samtidig kom de med kraftige advarsler mot Pakistan om at landet må sikre at pakistanske baserte militanter ikke planlegger terrorangrep på andre land.

Musharraf mener Donald Trump ikke vet nok om hva som skjer i Afghanistan og Pakistan, og at han ikke forstår realiteten i landene.

– Jeg er sikker på at han blir brifet, og nå vet han sikkert noe, men jeg vil ikke si at han vet mye, sier Musharraf om Trump.

Om Pakistan-USA-forhold: – Lavt nivå

VENNER: Indias statsminister Narendra Modi og USAs president Donald Trump gir hverandre en klem etter at statsministeren besøkte presidenten i Washington i slutte nav juni. Foto: Carlos Barria , Reuters

«Forholdet mellom India og USA har aldri vært sterkere, aldri vært bedre,» sa president Trump da han møtte den indiske statsministeren nylig. Samtidig mener den tidligere pakistanske presidenten at Pakistans forhold til USA er dårligere enn før.

– Pakistans relasjon til USA er nå på et lavt nivå, og det finnes en fiendtlig holdning. Dette har dessverre mye med India å gjøre. President Trump trenger å forstå at vi har stått sammen de siste 40 årene, og at forholdet ikke må skades permanent på grunn av noe eksternt, sier Musharraf.

Han peker på at Pakistan har spilt en viktig rolle både i krigen mot Sovjet i Afghanistan, i krigen mot terror etter 9/11, og at landet har tatt imot millioner av afghanske flyktninger.

– Men igjen blir vi anklaget for ikke å gjøre nok, og at vi spiller et dobbeltspill. Folk anklager meg for å spille et dobbeltspill, men det stemmer ikke. På det strategiske nivået om å bekjempe terrorisme og Taliban står vi sammen med USA og Vesten. Men vi er ikke nødvendigvis enige om taktikken, og hvordan situasjonen bør løses, sier Musharraf.

Vil rådføre en ny regjering

Pakistans statsminister Nawaz Sharif ble tvunget til å gå av i juli av etter at landets høyesterett erklærte ham uegnet for stillingen på grunn av korrupsjonsanklager. Bakgrunnen er korrupsjonsopplysninger i de såkalte Panama Papers.

NORGESBESØK: Daværende Pakistans president Pervez Musharraf var også på norgesbesøk i 2006. Da møtte han daværende statsminister Jens Stoltenberg. Foto: Stian Lysberg Solum , VG

Konflikten India-Pakistan * I august 1947 ble britiske India oppløst og inndelt i to uavhengige stater: India, der hinduer utgjør flertallet, og Pakistan, der muslimer utgjør flertallet. * Millioner av mennesker migrerte som følge av de nye grensene, og eksperter antar at om lag en million mennesker ble drept i opptøyer tilknyttet delingen. * 70 år etter er spørsmålet om grenser fortsatt ikke fullt ut løst. Både Pakistan og India gjør krav på Kashmir-regionen i sin helhet, en region de har kontrollert hver sin del av siden 1947. * Så sent som i helgen ble flere drept i skuddveksling mellom indiske og pakistanske soldater langs kontrollinjen av Kashmir. *Så langt i år har indiske styrker drept 40 opprørere som har forsøkt å ta seg over kontrollinjen. Kilde: NTB

– Det er uheldig at statsministeren har vært korrupt, og det er dessverre realiteten i de årene etter jeg gikk av i 2008 og frem til 2013. De to regjeringene vi har hatt nå har vært blant de mest korrupte. Høyesterett gjør det rette nå, så får vi håpe at alle korrupte blir stilt til ansvar, sier Musharraf.

Det var Musharraf, som daværende general, som i et militærkupp avsatte Nawaz Sharif fra sin andre periode som statsminister.

– Burde diasporaen i Norge spille en større rolle i å støtte de progressive kreftene som kjemper for demokrati i Pakistan?

– De burde, selvfølgelig, men når de er her tenker jeg at det er bedre at de viser det rette Pakistan her. Fordi ting beveger seg i en retning der, og det trenger de å forstå, sier Musharraf.

Han har imidlertid ingen planer om å stille til gjenvalg i neste års valg.

– Nei, jeg har gjort nok. Men jeg tror at jeg kan assistere en ny regjering i å lede landet, og bygge et internasjonale omdømme, sier Musharraf.