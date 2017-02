Pakistanske myndigheter: Minst 39 mistenkte drept etter terrorangrep

Minst 39 mistenkte er drept i aksjoner fra pakistanske sikkerhetsstyrker siden terrorbomben som kostet 75 menneskeliv ved et sufitempel, ifølge tjenestemenn.

De antatte opprørerne ble drept i landsomfattende aksjoner i kjølvannet av torsdagens bombeangrep, som IS hevder å stå bak.

20 av de 75 drepte i angrepet mot tempelet, var barn. Rundt 250 personer ble såret, nærmere 50 av dem med kritiske skader, noe som kan føre til at enda flere dør. Det opplyser legen Moin Ahmed ved et lokalt sykehus i Sehwan Sharif til DPA.

Sikkerhetsstyrkenes aksjoner ble gjennomført natt til fredag og var rettet mot mål der de mistenkte oppholdt seg, forteller tjenestemenn. Det oppsto skuddvekslinger, som førte til at 39 mistenkte opprørere ble drept, forteller tjenestemennene videre.

I oktober: Mange drept i angrep mot politiskole i Pakistan

I tillegg ble 47 mistenkte pågrepet, ifølge tre sikkerhetskilder.

Gulv dekket av blod

Angrepet mot sufihelligdommen i Sehwan i den sørlige provinsen Sindh er det blodigste på flere år i Pakistan, ifølge nyhetsbyrået AP.

Fredag morgen var tempelets hvite gulv fortsatt dekket av blod, og baby-flasker, sko og sjal lå strødd utover. Tempelets vaktmester gjorde ingen unntak og ringte med klokka fra bygningen klokken 3.30 natt til fredag, slik som han gjør alle dager.

– Jeg bøyer meg ikke for terrorister, sa han til AFP fredag morgen.

I Pakistan: Kvinne dømt til døden for å ha brent sin egen datter

Artikkelen fortsetter under bildet.

FORTSATT BLODIG: Fredag morgen var gulvet fortsatt dekket av blod i området der angreper fant sted. Foto: Akhtar Soomro , Reuters

Fordømmelser

Myndighetene i Sindh-provinsen har kunngjort tre dagers sorg etter torsdagens angrep. I sosiale medier gir pakistanere uttrykk for både sorg og sinne.

– Sunnier, sjiaer, hinduer, folk fra alle trosretninger besøker ofte Sehwan for å hylle den store helgenen. Dette er et angrep på vår identitet og kultur, skriver Twitter-brukeren Zahraa Saifullah.

Tempelet ble bygget i 1356 og er tilegnet den muslimske helgenen Lal Shahbaz Qalandar som levde på 1200-tallet.

I januar: Minst 21 drept av bombe i Parachinar

Statsminister Nawaz Sharif har fordømt angrepet, som han kaller en massakre, og sier det er et angrep på Pakistans «progressive og inklusive» framtid. Han lover å gjøre alt som står i hans makt for å beskytte landet.

FNs generalsekretær António Guterres fordømmer også angrepet.

Blodig uke

IS har påtatt seg ansvar for angrepet, som var det foreløpig siste etter en rekke blodige angrep denne uken. I storbyen Lahore ble 13 personer drept og flere titall såret tidligere denne uken i et selvmordsangrep som Taliban påtok seg ansvar for.

Terror på universitet i Pakistan: Tok seg inn på campus i skjul av tåke

Hærens talsmann Asif Ghafoor mener angrepene blir styrt fra Afghanistan. Pakistan har overlevert en liste med navn på 76 personer som myndighetene mener er antatte «terrorister» som gjemmer seg i Afghanistan. Pakistan krever at nabolandet utleverer dem umiddelbart.