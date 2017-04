Pakistansk student slått ihjel etter blasfemi-anklager

En pakistansk universitetsstudent ble drept for å ha kommet med det som oppfattes som blasfemiske ytringer, sier politiet i landet.

Hendelsen fant sted på et universitet i Mardan-distriktet nord i Pakistan torsdag. 45 personer er så langt pågrepet, skriver avisen Dawn. En annen student ble alvorlig såret i angrepet.

En gruppe på rundt 10 studenter ropte «Allahu Akbar» under angrepet på medstudent Mashal Khan, som fikk revet av klærne og ble slått med planker inntil skallen hans ga etter, viser en video nyhetsbyrået Reuters har innhentet.

Ahmadiyya * Er en muslimsk reformbevegelse som ble grunnlagt i 1889 av Hadrat Mirza Ghulam Ahmad i Qadian i India * I 1889 hevdet Ghulam Ahmad at han mottok en åpenbaring, og gjorde krav på å være en ikke-lovgivende profet, den lovede Messias og Mahdi. * Andre muslimer avviste hans profetverdighet og i Pakistan ble erklært som kjetterske i 1974 og senere ved lov i 1984 * I Norge ble Ahmadiyya stiftet i 1957 * Det bor ca 1200 Ahmadiyya-muslimer i Norge, de fleste i østlandsområdet * Bevegelsen har fått enkelte norske konvertitter, men flertallet består av pakistanske innvandrere. Kilder: Store Norske Leksikon og Ahmadiyya.no

Reuters skriver at blasfemi er et meget sensitivt tema i muslimskdominerte Pakistan hvor det er dødsstraff for å fornærme profeten Mohammed.

Et øyenvitne sier til avisen Dawn at de to studentene i massekommunikasjon ble angrepet fordi de angivelig skulle ha fremmet ahmadiyya-troen på Facebook.

Men det skal ikke ha vært opprettet noen etterforskning mot dem og mobben ser ifølge avisen ut til å ha handlet på bakgrunn av rykter.

Ifølge politioverbetjent Mohammad Alam Shinwari i Mardan skal Mashal Kahn også ha blitt skutt.

– De siktede studentene ønsket så å brenne kroppen hans, sier Shinwari til avisen Dawn. Men før de kom så langt, grep politiet inn.

Shinwari opplyser at avdøde skal ha vært anklaget for å drive Facebook sider som «angivelig publiserte blasfemisk innhold».

Vitnet forteller til Dawn at mobben først omringet studenten Abdullah og tvang ham til å deklamere vers fra Koranen. Han nektet flere ganger for at han var Ahmadiyya, men ble likevel slått.

Politiet ble tilkalt og reddet Abdullah, ifølge Dawn. Mobben skal så ha gått for å finne Mashal Kahn som var på studenthjemmet, og den rasende folkemengden klarte til slutt å ta seg inn på rommet.

Ifølge AFP skal kilder ved universitetet ha opplyst at Mashal Kahn ble kastet ut fra tredje etasje etter at han var kledd naken, slått og skutt.

– Han var briljant og vitebegjærlig og klaget alltid over landets politiske system, men jeg hørte ham aldri si noe kontroversielt om religionen, sier en av Khans lærere til Reuters.