Pakistans statsminister tvinges til å gå av

Pakistans høyesterett har konkludert med at Nawaz Sharif ikke er kvalifisert til å være landets statsminister.

De såkalte Panama Papers-avsløringene har satt Pakistans statsminister Nawaz Sharif i hardt vær, og en etterforskning har antydet at familien hans ikke kan redegjøre for sin enorme formue.

Tre av barna hans ble som følge av Panama Papers-avsløringene koblet til selskaper i skatteparadiser som blant annet eide luksuseiendommer i London.

Fredag konkluderte landets høyesterett i en kjennelse med at han må gå av.

Sharif har selv avvist anklagene rettet mot ham. Ifølge ham ble eiendommene i London overført til sønnene hans som et ledd i oppgjøret etter en investering han har gjort i samarbeid med emiren i Qatar.

– Ikke lenger skikket



Pakistansk media rapporterer ifølge Reuters at det også vil bli satt i gang en kriminaletterforskning mot Navaz som følge av korrupsjonsanklagene.

– Han er ikke lenger skikket til å være et ærlig parlamentsmedlem og vil ikke lenger være statsminister, sa dommer Ejaz Afzal Khan i retten.

Innenriksminister Chaudhry Nisar Ali Khan uttalte tidligere fredag at han rådet Sharif til å følge rettens beordring. Sharif skal selv velge etterfølgeren sin, som skal sitte som skal sitte som statsminister fram til valget i 2018.

Det er ventet at partiet hans uttaler seg om saken i løpet av dagen.

Tusenvis passet på



Ifølge det tyske nyhetsbyrået DPA var tusenvis av politi og paramilitære plassert utenfor rettsbygningen for å demme opp for potensielle opptøyer. Sharif har over tid blitt møtt med omfattende demonstrasjoner etter å ha blitt anklaget for valgfusk og korrupsjon.

Han har hatt korrupsjonsanklager hengende over seg siden 1980-tallet.

Pakistan har en lang tradisjon for å avsette statsministeren. Det skjer som regel enten gjennom militæret eller aktivistiske domstoler. Ingen sivil statsminister har noen gang tidligere sittet ut en femårsperiode, ifølge BBC.