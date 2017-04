Videoen av de norske kvinnene som blir slått og lugget av pakistansk sikkerhetspersonell skaper kraftige reaksjoner verden over. – Man har aldri noen unnskyldning for å utøve vold, sier ambassadør.

Riffat Masood, Pakistans ambassadør i Norge, sier at det er helt tydelig at det har vært en misforståelse mellom de norske kvinnene og sikkerhetspersonellet på flyplassen i Islamabad.

Hun understreker at det likevel er for tidlig å slå fast hva som faktisk har skjedd.

Lørdag ble to norske statsborgere pågrepet, etter at de havnet i en krangel med sikkerhetspersonell på den internasjonale flyplassen i Islamabad.

Krangelen oppstod etter at en av kvinnene som var på vei hjem til Norge klaget over mangel på toalettpapir til en av sikkerhetsvaktene. Krangelen skal etter dette ha eskalert, og videoen viser at kvinnene blir slått i hodet og dratt i håret av en kvinnelig sikkerhetsbetjent på flyplassen.

– Videoen viser at krangelen ble ganske stygg, og man har selvsagt aldri noen unnskyldning til å utøve vold, understreker Masood.

Ferdig før helgen



Hun legger til at to kvinnelige ansatte er suspendert som følge av hendelsen, og at innenriksministeren nå undersøker saken.

– Det jeg har fått beskjed om er at det nå pågår en etterforskning for å finne ut hva som faktisk har skjedd, sier ambassadøren.

En talsmann i det pakistanske innenriksdepartementet opplyser til VG at etterforskningen skal være ferdig innen tre dager.

Artikkelen fortsetter under bildet

FOR TIDLIG: Pakistans ambassadør i Norge, Riffat Masood, sier det er for tidlig å slå fast hva som faktisk førte til krangelen mellom de norske kvinnene og de ansatte på flyplassen i Islamabad. Foto: Håkon Mosvold Larsen , NTB scanpix

Politianmeldt



VG snakket onsdag med Mohammed, som er sønn til 38-åringen og bror til 20-åringen som blir slått i videoen. Han vil ikke stå frem med fullt navn av hensyn til familiens sikkerhet.

Han forteller blant annet at hans eldste søster ble tatt med inn i et lukket rom etter at krangelen oppstod. Ifølge Mohammed skal søsteren her ha blitt slått av flere kvinnelige sikkerhetsvakter. Den ene vakten skal også ha tatt fra dem boardingpassene, revet billettene i stykker og sagt at kvinnene ikke får reise hjem.

VG har fått tilgang til en rapport fra det føderale pakistanske kriminalpolitiet (FIA), hvor sikkerhetsvaktene er ansatt.

Her står det blant annet at det var de norske kvinnene som oppførte seg aggressivt, og at de har skyld i hendelsen. FIA viser til at de har overvåkningsvideoer fra hendelsen som viser at «de ansatte i passkontrollen håndterte situasjonen på profesjonelt og tålmodig vis».

– Vi kan ikke fastslå hva som er grunnen til at denne situasjonen oppstod ut i fra én video. Det er alltid to sider av en sak, og videoen som er filmet av en tilskuer viser bare deler av episoden. Vi vet ikke hva som skjedde før og etter, sier ambassadøren.

I rapporten kommer det også frem at de to norske kvinnene er politianmeldt.

– Hvis disse kvinnene har blitt urettferdig behandlet vil de selvsagt få en slags form for unnskyldning. Dette er grunnen til at hendelsen nå etterforskes, og at to ansatte nå er suspendert, sier Masood.