Pakistan: Kvinne dømt til døden for å ha brent sin egen datter

En kvinne som brant sin egen datter i live er dømt til døden for æresdrap i Pakistan.

I juni 2016 forlot Zeeta Rafique (18) sin mor og bror og flyttet sammen med sin nye ektemann. Ekteskapet hadde blitt inngått mot familiens vilje. I et forsøk på forsoning en måned senere, dro Rafique hjem for å møte familien sin. Det var noe hun aldri skulle ha gjort:

18-åringen ble bundet til en sprinkelseng og dynket med parafin før moren og broren tente på henne.



Det forteller politi-talskvinnen Nabila Ghazanfar til CNN.

Etter den forferdelige hendelsen skal moren, Parveen Rafique, ha meldt seg selv for politiet, uten å ha vist noen anger.

«Datteren brakte skam over familien, derfor brente jeg henne», skal hun ha forklarte i rettssalen i Lahore.

SATT FYR PÅ: Zeeta Rafique (18) ble satt fyr på av sin egen mor og bror. Foto:





Nå har Rafiques mor blitt dømt til døden, mens broren har blitt dømt til livsvarig fengsel.

I oktober ble en ny lov som skal sørge for at personer som begår såkalte æresdrap, ikke lenger kan slippe straff i Pakistan. Endringene kom etter at flere kjendiser hadde blitt drept av egne familiemedlemmer.

Tidligere har det også vært mange tilfeller der morderne har fått gå uten dom. Med den nye loven er minste straff nå satt i til 25 års fengsel.

Æresdrap krevde rundt 300 liv bare i første halvdel av 2016, ifølge den pakistanske kommisjonen for menneskerettigheter. Mange blir drept av sine nærmeste slektninger. Ofte skjer drapene etter at ofrene har brutt de konservatives normer for ekteskap og kjærlighet.