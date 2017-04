Norsk ambassade lurt av diesel-juksere

Den norske ambassaden i Islamabad skal ha blitt lurt trill rundt av sin egen drivstoffleverandør. Ifølge UD ble ambassaden overfakturert for over 300.000 kroner før svindelen ble oppdaget.

– Ambassaden fikk en dramatisk økning i drivstoffutgiftene i november 2014, og begynte å sjekke. Undersøkelsene viste at det var fakturert for mer drivstoff enn det som faktisk var levert, sier kontrolldirektør Nils Haugstveit i Sentral kontrollenhet i Utenriksdepartementet til VG.

Totalt mente ambassaden at den lokale leverandøren hadde fått utbetalt over 300.000 kroner for mye. Ambassaden krevde pengene tilbakebetalt, etter å ha konferert med en lokal advokat, men firmaet nektet ifølge kontrolldirektøren å etterkomme kravet.

Holdt tilbake penger

Utenriksdepartementet svarte med å holde tilbake 246.912 kroner som firmaet hadde utestående hos ambassaden i forbindelse med tjenester selskapet hadde utført ved den norske utenriksstasjonen.

– Disse pengene ble aldri betalt ut. Det gjorde vi etter å ha søkt råd hos juridisk ekspertise. Vi mener at vi fortsatt har utestående rundt 75.000 kroner, men også dette kravet har firmaet motsatt seg, sier Haugstveit.

UD opplyser til VG at kravet fra ambassaden gjelder perioden fra november 2014 til mai 2015.



– Kan dette ha pågått lenge?

– Vi har grunn til å tro at ambassaden ble overfakturert også før svindelen ble oppdaget, men i noe mindre skala. I slike saker må vi alltid gjøre en avveining av hvor store ressurser vi skal bruke på å kreve inn utestående beløp. I Pakistan er det en vanskelig prosess.

Etter det VG får opplyst, har firmaet som leverte diesel til ambassadens aggregater og kjøretøyer også utført elektriker- og rørleggeroppdrag for ambassaden, i tillegg til ulike vedlikeholdstjenester.

Firmaet fikk sparken



– Selskapet hadde levert tjenester til ambassaden i cirka 15 år. Firmaet har ikke lenger kontrakt med ambassaden, sier Haugstveit, som tidligere har vært Norges ambassadør til Argentina og Afghanistan.

Han ser alvorlig på at et firma som leverer tjenester til en utenlandsk ambassade, tar betalt for varer og tjenester som ikke blir levert.

– Det er å misbruke posisjonen sin, og det reagerer vi på, sier han.

– Har du sett denne metoden brukt før?

– Jeg har sett det før, men ikke i en slik skala.

Måtte betale tilbake 1,4 mill.



I første kvartal 2017 registrerte Sentral kontrollenhet i Utenriksdepartementet 27 nye varsler. I samme periode ble 29 saker avsluttet.

I tolv varslingssaker var det grunnlag for reaksjon. Totalt for de tolv sakene som ble avsluttet i første kvartal er det tilbakebetalt 1.428.572 kroner.