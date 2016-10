Minst 59 drept i angrep mot politiskole i Pakistan

I tillegg er over hundre personer skadet etter at væpnede menn åpnet ild mot politiskolen i byen Quetta.

Et øyenvitne forteller om dramatiske scener da politistudentene ved skolen ble utsatt for et blodig angrep mandag kveld lokal tid. Han sier til avisen Nation at han så tre angripere som gikk mot bygningene hvor politistudentene bor og sover.

– De begynte å skyte. Da vi oppdaget dem, startet vi å rope, før vi løp opp og ut, sier han.

Sprengte seg selv

Ifølge det pakistanske militæret var de tre gjerningsmennene alle utstyrt med selvmordsvester, skriver pakistanske Dawn.

– To selvmordsbombere sprengte seg selv, noe som resulterte i dødsfall, mens den tredje ble skutt og drept av våre soldater, sier generalmajor Sher Afgan.

Det ble først meldt om kun skadede, men natt til tirsdag har dødstallet steget med jevne mellomrom.

Ved 05-tiden bekrefter myndighetene overfor AFP har minst 58 personer ble drept i angrepet. Det meldes også om at ytterligere hundre personer er skadet.

SKUTT: Frivillig helsepersonell bringer såret person til sykehuset etter angrepet på politiskolen i Quetta. FOTO: , AP/Arshad Butt

Flere av angriperne forskanset seg inne på skolen mens det pakistanske militæret og store politistyrker omringet området. De tok flere hundre studenter som gisler, men politiet klarte å befri 250 av dem.

Den lokale politisjefen i provinsen Balutsjistan omtaler gjerningspersonene som terrorister, men det er foreløpig ikke kjent hvem som står bak angrepet i den urolige provinsen.

I tillegg til angrepet er det meldt om en eksplosjon i nærheten av skolen, som ligger i en av byens forsteder.

Urolig område

Ifølge politisjefen mottok de lokale myndighetene i forrige uke informasjon om et mulig angrep, og sikkerhetstiltakene i de mer sentrale bydelene ble skjerpet etter dette.

Byen Quetta ligger i Balutsjistan-provinsen, hvor det de siste årene har vært flere lignende angrep. I august ble 88 personer drept i et selvmordsangrep mot etsykehus i byen.

Både IS og en utbrytergruppe fra Taliban hevdet de sto bak angrepet.

FULL BEREDSKAP: Soldater fra det pakistanske militæret utenfor skolen i Quetta. Foto: Naseer Ahmed , Reuters

Kilde: VG/NTB