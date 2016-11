Flere titalls drept i bombeeksplosjon i Pakistan

Flere hundre mennesker skal ha vært samlet ved en sufihelligdom da bomben eksploderte.

Den pakistanske avisen Dunya News melder at minst 90 mennesker er drept og ytterligere 150 mennesker er såret etter at en bombe gikk av utenfor 100 kilometer utenfor Karachi i den sørvestlige provinsen Balustjistan lørdag.

Pakistanske tjenestemenn melder derimot om at 43 mennesker foreløpig er bekreftet døde, ifølge Reuters.

Bomben eksploderte ved en travel sufihelligdom der flere hundre mennesker var samlet for å markere Sufi-helgenens 500 årsdag, ifølge Al Jazeera. Sufisme er en mysterietradisjon innenfor islam.

Balustjistan er preget av gjentatte angrep fra en voldelig opprørsgruppe som ønsker selvstendighet. Til tross for at den er en av landets fattigste regioner er den strategisk viktig for Pakistan på grunn av naturressurser som olje, kull og gull.