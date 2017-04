20 drept ved helligdom i Pakistan

20 personer ble drept da menn væpnet med batonger og kniver angrep en sufihelligdom i Pakistan søndag.

Fire kvinner var blant de drepte i Mohammad Ali-helligdommen i Punjab-provinsen, opplyser politiet.

Ytterligere fire personer er såret.

Ifølge politiet er tre mistenkte pågrepet, blant dem helligdommens forvalter.

– Tilstått

– Den 50 år gamle forvalteren Abdul Waheed har tilstått at han drepte disse menneskene fordi han fryktet at de hadde kommet for å drepe ham, sier politisjef Zulfiqar Hameed, som legger til at mistenkte synes å være paranoid og psykotisk.

– Dette kan være relatert til en rivalisering om kontrollen av helligdommen, sier politisjefen.

Det er fortsatt svært populært i Pakistan for besøkende av helligdommer å tilby almisser til fattige og penger til forvalterne, fordi mange tror dette vil bidra til å få bønner besvart.

Islamsk tradisjon

Sufisme er en tradisjon innenfor den islamske mystikken, og denne tolerante islamske retningen har millioner av tilhengere i Pakistan.

Mange islamske ekstremister stempler dem som vantro, og ytterliggående islamister har stått bak dødelige angrep mot sufihelligdommer.

I november i fjor ble minst 52 mennesker drept og over 100 såret i et bombeangrep, som IS hevdet å stå bak, ved en helligdom i provinsen Balutsjistan sør i Pakistan.