Påtroppende FN-topp vil ha global fordeling av flyktninger

FNs påtroppende generalsekretær António Guterres ønsker en verdensomspennende fordeling av Syria-flyktninger, med håndteringen av båtflyktningene fra Vietnam på 1970-tallet som forbilde.

– Land som Libanon, Tyrkia og Jordan må befris fra det enorme trykket av flyktninger fra Syria, sier FNs påtroppende generalsekretær António Guterres til nyhetsmagasinet Focus.

FAKTA: António Guterres * António Manuel de Oliveira Guterres ble født i Lisboa 30. april 1949. * Utdannet som elektroingeniør fra universitetet i Lisboa i 1971. * Generalsekretær i Partido Socialista, det portugisiske sosialistpartiet, fra 1992 til 2002. * Statsminister i Portugal fra 1995 til 2002. * President i Sosialistinternasjonalen fra 1999 til 2005. * FNs høykommissær for flyktninger fra 2005 til desember 2015. * 6. oktober innstilte Sikkerhetsrådet Guterres som FNs neste generalsekretær. * Gift, to barn. Kilde: NTB

– Vi må støtte dem mye bedre enn vi har gjort til nå, og fordele flyktningene over hele verden. Vi trenger et omfattende og effektivt fordelingssystem. Ikke bare til Europa, men også til Nord-Amerika, Latin-Amerika, Australia. Det finnes et forbilde fra 1970-tallet, da hele verdenssamfunnet hjalp båtflyktningene fra Vietnam, sier Guterres til Focus.

Flyktningenes forsvarer

Etter at den såkalte Balkanruten ble stengt, begir stadig flere flyktninger seg ut på den livsfarlige ferden over Middelhavet for å nå Europa, hvor hundrevis av mennesker drukner ukentlig.

Sosialdemokraten Guterres, som var mangeårig høykommissær for flyktninger i FN og er tidligere statsminister i Portugal, skal overta som FNs generalsekretær etter Ban Ki-Moon i januar. Guterres fremstår som mer åpen og frittalende, og mange mener han er spesielt godt egnet til å lede FN i en vanskelig tid.

67-åringen er kjent som en iherdig forsvarer for verdens flyktninger, og valget av ham bærer bud om en mer reformvennlig og høyprofilert ledelse av verdensorganisasjonen.

PÅ BAKKEN: António Guterres fotografert under et besøk til en flyktningleir i Libanon, hvor syriske barn går på en uformell skole. Foto: Mohamed Azakir , Reuters

Vil hindre nye kriser

Han har også tatt til orde for at FN må endre mentalitet, at organisasjonen må anstrenge seg for å forhindre kriser før de bryter ut.

– Diplomatiet skal forhindre konflikter, men vi må også jobbe for å bedre leveforhold, sikkerhet og menneskerettigheter, og begrense følgene av klimaendringene, sier den påtroppende FN-toppen.

FNs 193 medlemsland vedtok torsdag ved akklamasjon en resolusjon som innebærer at portugiseren blir FNs nye generalsekretær for en periode på fem år.

– Det er på høy tid å kjempe for freden, sa Guterres kort tid etter at han formelt ble utnevnt til FNs nye generalsekretær av verdensorganisasjonens hovedforsamling.

– Uansett hvilke uenigheter som finnes, så er det viktigste nå å bli enige. Å se det syriske folk lide så mye, er hjerteskjærende, sa Guterres.

