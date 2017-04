Dobler bøtene for svenskefyll i påsken

Politiet ruster seg mot hordene av nordmenn som planlegger å ta påskefylla i Strömstad. Doblede bøter mot fyll er et av tiltakene.

Både i Halden og i Strømstad er politiet godt i gang med å planlegge innsatsen skjærtorsdag og natt til langfredag. Da reiser tradisjonen tro hundrevis av nordmenn til Strömstad for å feste.

– Politisamarbeidet vi hadde med svenskene i fjor, var svært vellykket. Derfor viderefører vi dette også i år, sier ordenssjef Ivar Prestbakken ved Halden politistasjon.

For å forebygge ordensforstyrrelser varsler politiet at bøtesatsene skjærtorsdag og langfredag vil bli doblet. Dermed vil det koste 4.000 kroner å bli tatt for drikking på offentlig sted, og 8.000 kroner om man blir tatt for ordensforstyrrelse. Å ikke rette seg etter politiets pålegg eller nekte å oppgi personalia kommer til å koste 10.000 kroner.

– Vi ønsker folk velkommen til Halden, men forventer samtidig at de ikke lager bråk eller er til sjenanse. Vi kommer til å praktisere nulltoleranse for lovbrudd, sier Prestbakken.

I Strömstad forbereder politiet seg til skjærtorsdag blant annet ved å hente inn forsterkninger fra hele regionen. Også norsk politi vil være på plass i grensebyen.

I tillegg vil Systembolaget i Strömstad som i fjor holde stengt skjærtorsdag.