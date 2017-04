Bøtene for svenskefyll dobles ikke i påsken

Politiet i Østfold ruster seg mot hordene av nordmenn som planlegger å ta påskefylla i Strömstad, men avviser at doble bøter mot fyll er et av tiltakene.

Tidligere onsdag meldte Nettavisen og NTB at politiet i Halden og Strømstad planlegger å doble bøtene for fyll og ordensforstyrrelser når hundrevis av nordmenn tradisjonen tro drar til Strömstad for å feste.

Men det medfører ikke riktighet, opplyser operasjonsleder Terje Marstad ved Øst politidistrikt til NTB.

Han avviser at bøtesatser for ordensforstyrrelser i Østfold og Halden dobles skjærtorsdag.



Marstad tror dette er en sak som skriver seg fra gammel dato.

I en tidligere versjon av denne artikkelen gjenga VG opplysningene fra NTB, som nå viser seg å være basert på en gammel pressemelding fra 2009.



Ifølge Nettavisen forbereder politiet i Strömstad seg til skjærtorsdag blant annet ved å hente inn forsterkninger fra hele regionen. Også norsk politi vil være på plass i grensebyen, skriver avisa.

Gammel informasjon



I den opprinnelige artikkelen ble tidligere ordenssjef Ivar Prestbakken ved Halden politistasjon sitert på følgende:

– Politisamarbeidet vi hadde med svenskene i fjor, var svært vellykket. Derfor viderefører vi dette også i år.

Sitatet fra Prestbakken står i pressemeldingen fra 2009.

Det ble først meldt at politiet «varslet en dobling av bøtesatsene skjærtorsdag og langfredag for å forebygge ordensforstyrrelser, og at det dermed vil det koste 4.000 kroner å bli tatt for drikking på offentlig sted, og 8.000 kroner om man blir tatt for ordensforstyrrelse. Å ikke rette seg etter politiets pålegg eller nekte å oppgi personalia kommer til å koste 10.000 kroner».

Dette medfører ikke riktighet.