Outlook har e-posttrøbbel

Microsoft melder mandag kveld at flere europeiske brukere har hatt e-posttrøbbel.

Folk fra forskjellige steder i verden skriver til Outlook på Twitter at de har problemer med e-posten. Outlook har svart at deres ingeniører jobber med å rette feilen.

En rekke mennesker har også kommentert på siden Downdetector om diverse problemer, ifølge BBC.

Kanalen skriver at flere melder om at sendte e-poster blir liggende i utkastmappen, og at de dermed ikke kommer frem til mottakeren.

Avisen The Independent skriver at feilen er forårsaket av at en del av deres infrastruktur ikke klarte å behandle forespørslene som forventet:

«Det førte til at tjenesten kollapset uventet», skriver Microsoft på sine sider.

Selskapet har forsøkt å sende e-postene med alternative ruter, og følger med slik at usendte e-poster kommer frem, skriver de videre.

Ifølge avisen håper Outlook på en rask løsning på problemet.

Kommunikasjonsdirektør i Microsoft Norge, Vibeke Hansen, bekrefter problemene i en tekstmelding til VG.

– Uregelmessig tilkobling påvirker kunder i enkelte europeiske land, vi jobber med å få løst problemet så fort som mulig.