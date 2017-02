Ny våpenhvile i Øst-Ukraina

BERLIN (VG) I dag trådte en ny våpenhvile i kraft i Øst-Ukraina, men allerede skal én soldat være drept.

Den nye våpenhvileavtalen for Øst-Ukraina var ikke mer enn noen timer gammel, før den skal ha blitt brutt. En ukrainsk soldat skal ha blitt drept av russiske støttede-opprørere som «gikk til angrep på alle fronter», hevder en ukrainsk militær talsmann. Opplysningene bekreftes ikke av de prorussiske styrkene.

Rundt huset der hvor 22-år gamle Irina Vasilenka bor med sine to jenter på ett og fire år, har skuddvekslingene kommet stort sett hver eneste dag i nesten tre år. Her i landsbyen Toretsk, øst i Ukraina, starter det ofte ved mørkets frembrudd.

– Hvis jenta mi på fire hører lyder når hun leker på utsiden, blir hun redd og løper inn. Jeg håper krigen slutter snart. Alt jeg ønsker for oss er at vi kan gå ut på gaten uten å bli redd, sa Irina, da VG besøkte landsbyer ved frontlinjen i Øst-Ukraina ved månedsskiftet.

På sikkerhetskonferansen i München i helgen sa Russlands utenriksminister Sergej Lavrov at Russland nå støtter en våpenhvile i det nå gjennom tre år krigsrammede landet. Lavrov beskrev stemningen i forhandlingene, hvor også Frankrike og Tyskland deltok, som «positiv».

Likevel gikk det ikke mange timene før russerne erklærte at de nå vil godta pass utstedt i det opprørskontrollerte Øst-Ukraina, noe som også betyr at innbyggere i Lugansk og Donetsk kan få reise visumfritt inn i Russland. Beslutningen ble av Ukrainas regjering kalt en provokasjon.

HUSET BLE BESKUTT: Alenemoren Irina Vasilenka (22) forteller at døtrene Sonja (4) og Margarita (1) gråter når de hører skudd. På stuen er det hull i veggen etter skuddvekslinger. Foto: HARALD HENDEN, VG

Hyppige brudd på avtalene



FAKTA: KONFLIKTEN I ØST-UKRAINA *Har utviklet seg til å bli en av de blodigste konfliktene i Europa siden krigene på Balkan på 1990-tallet.

*Begynte i april 2014, da prorussiske separatister gjorde opprør øst i landet etter masseprotestene på Maidanplassen og maktovertagelsen i Kiev, som ga Ukraina en mer EU-vennlig regjering.

* Siden da har minst ti tusen mennesker blitt drept i konflikten her øst i landet. Opp mot halvparten av dem er sivile.

*Rundt 1,7 millioner innbyggere i området er drevet på flukt og 3,1 millioner mennesker behøver humanitær hjelp i Øst-Ukraina. (Kilde: NTB)

Det er slett ikke første gang at man innfører våpenhvile i dette området. I september 2014 inngikk partene – regjeringen i Kiev og de prorussiske separatistene i øst – en avtale som skulle gjøre slutt på striden. Avtalen ble ikke overholdt. I februar 2015 undertegnet partene en ny våpenhvile i Minsk, også den er blitt brutt nesten daglig.

Da det i løpet av én uke i februar i år ble registrert 5.600 brudd på avtalen, var det på papiret også våpenhvile.

Denne vinteren har vært særlig ille for Irina og hennes lille familie. Flere titalls personer har de siste ukene blitt drept i området rundt dem. Da kampene blusset opp igjen, i begynnelsen av februar, tredoblet voldshandlingene seg fra «normalen», meldte organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE).

AVHENGIG AV HJELP: Innbyggerne i landsbyene ved frontlinjen er avhengig av nødhjelp fra FN. Irina får levert trekull for oppvarming av det lille huset sitt. Foto: HARALD HENDEN, VG

Ingen steder å flykte

10.000 mennesker har mistet livet siden kampene mellom de prorussiske opprørerne og ukrainske styrkene startet våren 2014. Rundt 3,1 millioner mennesker behøver nå humanitær hjelp i Øst-Ukraina, én million av dem er barn. 1,7 millioner innbyggere i området er drevet på flukt fra sine hjem, ifølge nye tall fra FN.

Alenemoren Irina har nesten ingen av sine bekjente igjen i nærområdet. Selv har hun ingen steder å flykte til, fortalte hun VG.

– De som hadde noe å dra til, reiste herfra. Mange har dratt til Russland, eller andre land. Hvor skulle jeg reist, alene med to barn? Dette pleide å være et godt sted å bo. Jeg håper det en gang kan bli det for mine barn også.

