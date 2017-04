Da politiet ankom nattklubben i Orlando hvor 49 mennesker mistet livet, lå det så mange kropper på gulvet at en politimann ropte: «hvis du lever, rekk opp hånden.»

Det skriver The Washington Post.

Nesten halvparten av alle som døde under massakren var enten på dansegulvet eller i nærheten av scenen. Dette, og hva politimannens ropte, fremkommer i en presentasjon som gir mange nye detaljer om hva som skjedde inne på nattklubben og som Orlandos politisjef John Mina har gitt ved flere anledninger.

Presentasjonen gir en makaber tidslinje over hva som skjedde den 12. juni i den verste masseskytingen i moderne amerikansk historie. Åstedet var Pulse, en nattklubb for homofile. Rundt 53 personer ble såret.

Gjerningsmannen, Omar Mateen, ble drept i en skuddveksling med politiets antiterrorteam.

I Minas presentasjon kommer det frem at klokken 02:35, samtidig som Mateen ifølge FBI tok kontakt på politiets nødnummer og lovet troskap til IS, hadde politiet fått fraktet bort nesten alle de kritisk sårede fra nattklubben.

Holdt gisler på toalettet

Men ikke dem som ble holdt som gisler av Mateen inne på toalettene hvor han gjemte seg i flere timer – og rundt et dusin andre som gjemte seg i garderoben.

Gjerningsmannen trakk seg tilbake til toalettene uten at politiet fulgte etter ham. Situasjonen var lenge fastlåst, helt til politiets innsatsstyrke begynte å ta seg inn gjennom veggen i nattklubben etter klokken fem om morgenen.

Flere sårede var i flere timer fanget inne på toalettene sammen med Mateen. Ifølge politiet begynte Mateen å skyte inne på ett av toalettene etter at politiet gjorde et mislykket forsøk på å sprenge seg gjennom veggen.

Vitner har tidligere fortalt The Washington Post at det virket som om Mateen skjøt mennesker inne på toalettet før politiet ved hjelp av et pansret kjøretøy klarte å komme seg inn i nattklubben.

Gisler ringte nødnummer og sendte sms

Vitner og pårørende har identifisert minst fem personer som var i live inne på toalettene da den fastlåste situasjonen oppsto, men som døde i nattklubben. Tre av disse skal ha sendt smser mens de var inne på toalettene.

Et av ofrene, 18 år gamle Akyra Murray, ringte nødnummeret klokken 02:36 og fortalte da at kroppen begynte å bli følelsesløs.

Ifølge politisjefens presentasjon skal en annen innringer ha sagt at det virket som om Mateen hadde en bombe på seg. Da var klokken blitt over fire.

Ifølge Minas presentasjon ble 13 av de 49 omkomne funnet inne på toalettene hvor gislene ble holdt. 20 ble funnet på dansegulvet og i nærheten av scenen mens tre ble funnet på selve scenen. Andre ble funnet i lobbyen eller på terrassen.

Presentasjon sier ikke noe om noen av ofrene ble drept i forbindelse med politiets skuddveksling.

Ifølge Mina skal politiet ha reddet rundt 18 gisler fra toalettene etter at de fikk brutt seg gjennom veggen til nattklubben.