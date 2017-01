CNN: Kona til Orlando-terrorist arrestert

Kona til Omar Mateen, som skjøt og drepte 49 mennesker på nattklubben Pulse i Orkando i fjor sommer, skal være arrestert i forbindelse med etterforskningen.

Det opplyser FBIs talsperson Prentice Danner til CNN. Kona ble pågrepet i San Fransisco-området mandag morgen.

Skal ha visst om planene



Allerede i juni meldte amerikanske medier at FBI vurderte å sikte kona for ikke å ha varslet myndighetene om det grusomme angrepet som ektemannen planla.

I avhør med FBI skal nemlig Salman ha fortalt etterforskere at hun forsøkte å overtale mannen til å avlyse det planlagte angrepet mot homseklubben Pulse, skriver NBC.

CNN: Tekstet under angrepet



VG har tidligere skrevet at Mateen skal ha sendt flere tekstmeldinger med kona samtidig som massakren på den populære nattklubben for homofile fant sted.

Kilder har fortalt CNN at Mateen spurte kona om hun hadde sett på nyhetene, og at hun på et tidspunkt tekstet at hun elsket ham.

I et intervju med VG fortalte Mateens svoger at han er overbevist om at Noor Salman er uskyldig.

Salman og Mateen giftet seg i 2011.