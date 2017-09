Orkanen Maria har truffet Puerto Rico

Orkanen Maria har truffet land på Puerto Rico, nær byen Yabucoa sørøst for hovedstaden, med vindhastighet på 70 meter per sekund.

Yabucoa ligger om lag 50 kilometer sørøst for Puerto Ricos hovedstad San Juan. Der traff orkanen land med en hastighet på 16 kilometer i timen. Vindkastene målte opptil 70 meter per sekund, eller 250 kilometer i timen. Intensiteten var da noe svekket, og orkanen var blitt nedgradert fra kategori fem til fire.

Foreløpig foreligger det ingen meldinger om skader, men myndighetene hadde på forhånd advart mot det de frykter kan være det verste uværet dette århundret.

Få timer tidligere lå Maria like ved St. Croix, en del av den tidligere dansk-norske kolonien som i dag heter De amerikanske jomfruøyene. Da var Maria fortsatt en kategori fem-orkan med en hastighet på 17 kilometer i timen og vindkast på opptil 75 meter per sekund, eller 270 kilometer i timen.

Guvernør Ricardi Rosello i Puerto Rico har beskrevet orkanen Maria som «århundrets storm» i Puerto Rico, skriver Washington Examiner.

På vei mot St. Croix har Maria kostet minst én person livet på Guadeloupe, etter å ha fullstendig rasert den lille øynasjonen Dominica.

Onsdag morgen var Maria fortsatt en kategori fem orkan, opplyste USAs nasjonale orkansenter (NHC). Den var dermed ventet å være det verste ekstremværet som rammer den største av De amerikanske jomfruøyene siden 1989.

Maria holdt da en vindhastighet på 75 meter per sekund, eller 270 kilometer i timen.

TREFFER SNART: Orkanen Maria er ventet å treffe den karibiske øya Puerto Rico i løpet av de neste timene. Her fra kystbyen Fajardo tirsdag hvor det var sterk vind. Foto: AFP PHOTO / Ricardo ARDUENGO

I 1989 raserte orkanen Hugo om lag 90 prosent av bygningene på øya og tok minst to menneskeliv, noe som førte til en periode med lovløshet og plyndring på St. Croix. Til slutt måtte daværende president George Bush beordre føderale styrker om å gjenopprette lov og orden.

Kenneth Mapp, guvernør på De amerikanske jomfruøyene, ber folk være på vakt.

– Du mister livet ditt når du begynner å tenke på hvordan du skal redde et par skillinger ved å forsøke å hindre noe i å bli ødelagt, brenne ned eller falle sammen, sier han.

SØKER LY: Hundrevis av personer søker ly i konsert- og sportsarenaen Roberto Clemente Coliseum i San Juan i Puerto Rico i påvente av orkanen Maria tirsdag kveld. Foto: AFP PHOTO / HECTOR RETAMAL

–Det eneste som betyr noe er din families, dine barns, og din egen sikkerhet. Resten er ting – glem dem, sier han videre.

Etter å ha rammet St. Croix ventes det at Maria dundrer videre mot Puerto Rico. NHC har advart om at Maria om mulig er enda kraftigere enn Irma, som raserte en rekke små øyer i Karibia, nordkysten av Cuba og deler av Florida for i overkant av en uke siden.

