Omstridt lov godkjent i Polens overhus

Overhuset i Polens nasjonalforsamling har godkjent en lov som gir politikere makt over landets høyesterett.

Nå mangler loven kun en godkjenning av president Andrzej Duda, som selv er jurist.

Debatten ble fredag innledet få timer etter at en komité i overhuset ga lovendringen grønt lys. Torsdag ble den vedtatt i nasjonalforsamlingens underhus, noe som førte til kraftige reaksjoner både i EU og den polske opposisjonen.

Utenriksminister Børge Brende (H) reagerer sterkt.

– Dersom disse lovendringene gjennomføres, vil de både hver for seg og samlet sett undergrave domstolenes uavhengighet og dermed utgjøre et brudd med grunnleggende rettsstatsprinsipper, sa Brende til Aftenposten torsdag.

Leder Ingjerd Thune i Den Norske Dommerforening kaller lovforslaget en fare for rettssikkerheten.

– Vi har aldri sett noe lignende i et vestlig demokrati. Domstolene skal jo føre kontroll med politikerne. Når du fjerner alle dommerne og ansetter egne, blir denne kontrollen illusorisk, sier hun.

– Hastverk

Ifølge Milan Nic ved det tyske utenrikspolitiske instituttet DGAP har reformen blitt behandlet usedvanlig raskt.

Han mener at polske myndigheter bevisst har valgt å få prosessen unnagjort på kortest mulig tid og på et tidspunkt der mange er på sommerferie, skriver nyhetsbyrået DPA.

Forskeren viser også til at den polske regjeringen trolig har fått mer selvtillit som følge av at USAs president Donald Trump nylig besøkte landet og skrøt av landets politiske linje.

Nå forventer han at EU-kommisjonen innen få uker vil utløse artikkel 7 i EU-traktaten, som kan bety at Polen mister stemmeretten i Det europeiske råd hvis det blir fastslått at landet har brutt viktige EU-verdier som medlemslandene har forpliktet seg til å følge.

EU-president og Polens eksstatsminister Donald Tusk har allerede uttalt at den nye loven strider mot EUs verdier og skader Polens omdømme.

Politikerne bestemmer

De polske lovendringene vil i praksis føre til at de nåværende høyesterettsdommerne får sparken, og at de nye blir utnevnt av øverste politiske ledelse.

Nye faste dommere vil bli nominert av justisministeren, som så sender innstillingene videre til godkjenning i en komité. Denne komiteen består av 25 medlemmer som alle er valgt av nasjonalforsamlingen, ifølge en annen lov som nylig ble vedtatt.

Fram til nå har dommerne blitt utnevnt av en uavhengig komité der flertallet er dommere, mens et mindretall er politikere.

Store protester

Titusener av mennesker samlet seg torsdag kveld i gatene i Warszawa, samt i en rekke andre polske byer.

Mens kritikerne mener at loven bryter det demokratiske prinsippet om at rettsvesenet må være uavhengig og beskyttet mot politisk påvirkning, argumenterer den polske regjeringen med at rettsvesenet må bli mer effektivt og rettferdig.

Statsminister Beata Szydlo og regjeringspartiet PiS begynte å jobbe med reformen like etter maktskiftet i 2015. Målet er ifølge Szydlo å lage et system der domstolene tjener interessene til alle polakker.