Ommund (22) fra Tysvær funnet død i Frankrike – trolig fallulykke

Den savnede studenten Ommund Veim Eikje (22) er funnet død i Avignon i Sør-Frankrike, opplyser familien.

Eikje ble oppdaget nedenfor noen store skrenter ved de gamle historiske festningsverkene i byen, skriver NTB.

– Dette var et populært sted å ta bilder for turister. Ommund må ha ramlet utfor stupene. Han ble tilfeldigvis funnet av noen arbeidere i området. Vi har ingen grunn til å tro at det er noe annet enn en ulykke, sier Ove Eikje, talsmann for familien.

Ommund Veim Eikje dro til Frankrike den 28. august for å studere fransk litteratur som utvekslingsstudent fra Universitetet i Bergen.

– Det siste livstegn han sendte til familien var en «snap» sannsynligvis 31. august av den nye leiligheten han hadde leiet. Siden den tid har ikke familien eller venner hørt noen ting fra ham, forteller Ove Eikje.

Bakgrunn: Norsk student savnet i Frankrike

Onkelen sa til VG tirsdag at Ommunds far hadde reist til Frankrike for å lete etter sønnen.

– Det har vært en vanskelig tid for familien.Vi vet ikke hva som har skjedd. Den uvissheten som vi lever med er forferdelig, sa Ove Eikje til VG.