Olivia (15) kom aldri hjem fra konserten med sin favorittartist.

Den 15 år gamle jenta var én av de flere tusen tenåringene som hadde møtt opp i Manchester Arena for å se popstjernen Ariana Grande mandag kveld.

Hun var på konserten sammen med kameraten Adam, som hadde fått billetten i bursdagsgave.

Lokalavis om bomben: Ble laget for å gjøre mest mulig skade

Da moren Charlotte Campbell ble intervjuet av CNN mens datteren fortsatt var savnet, fortalte hun gråtkvalt om den desperate letingen:

– De er bare vanlige tenåringer som skulle se sin favorittartist. Så endte det i blodbad.

Hun fortalte at datteren og vennen hadde snakket om konserten i flere dager, og at de hadde kjøpt nye klær for kvelden.

– Det er helt forferdelig. Vi vet ikke om hun lever eller er død. Hvordan kan noen gjøre slikt mot uskyldige barn?

Megan og David var på konserten: – Aldri vært så redd i mitt liv

Men natt til onsdag bekrefter moren at familien har fått beskjeden de fryktet:

Datteren er blant de 22 personene som ble drept da Salman Abedi (22) sprengte en bombe like etter konserten.

– Hvil i fred min dyrebare, nydelige jente. Tatt fra oss så altfor, altfor fort. Gå og syng med englene, og fortsett å smile. Mamma elsker deg så høyt, skriver Charlotte Campbell på Facebook.

Ariana Grande: «Knust. Fra bunnen av hjertet mitt, jeg er så lei meg. Jeg har ikke ord».

Bestefaren Steve Goodman ber venner og familie slutte å dele etterlysningen av det 15 år gamle barnebarnet.

– Vi har fått nyhetene vi fryktet. Tusen takk alle. Vi elsker dere.

Få oversikt: Dette vet vi om Manchester-eksplosjonen