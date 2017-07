Ole Brumm tatt av sensuren i Kina – ligner for mye på president Xi Jinping

Den elskelige, men mentalt enkle bjørnen Ole Brumm er blitt offer for kinesiske sensurmyndigheter. Ingen forklaring er gitt.

Kosedyret med det engelske navnet Winnie the Pooh innrømmer selv at han kanskje ikke har verdens største hjerne, og nå har tydeligvis nettsensuren kommet til at koblingen mellom Pooh og XI er i overkant frekk.

Sammenligningen mellom de to dukket først opp i 2013, da flere kinesiske nettsteder brakte bilder av Brum og hans slanke venn Tigergutt, satt opp mot den trinne Xi og den helslanke Barack Obama.

SAMMENLIGNES MED BRUMM: Kinas president, Xi Jinping, skal ved flere anledninger blitt sammenlignet med tegneseriefirguren Ole Brumm. Foto: John Macdougall , AFP

I 2014 ble det lagt ut bilder av Xi og den japanske statsminister Shinzo Abe, den gang koblet til en animert versjon der Brumm trykken hoven til eselet Tussi. Året etter ble Brumm og Xi montert sammen i et bilde der de to står i en lekebil og liksom hilser folket. Bildet ble raskt kalt årets mest sensurerte.

Kinas styrende kommunistparti er tydeligvis svært følsomt overfor framstillinger som kan latterliggjøre og kanskje svekke presidenten framfor den viktige partikongressen senere i år.