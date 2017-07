OJ Simpson prøveløslates 1. oktober

Benådningskommisjon i Carson City i Nevada har besluttet at ransdømte OJ Simpson skal prøveløslates 1. oktober.

Den tidligere amerikanske fotballstjernen O.J. Simpson, som soner en dom for væpnet ran i USA, er 1. oktober en fri mann.

Da har han sonet ni år av straffen. Dommen mot Simpson lød på 30 års fengsel med prøveløslatelse tidligst etter ni år.

Avgjørelsen om prøveløslatelse var enstemmig. Benådningskommisjonens fire medlemmer la vekt på at Simpson har stabile planer for livet utenfor murene, at han ikke var dømt tidligere og den lave risikoen for at han ville begå ny kriminalitet, skriver nyhetsbyrået AP.

Da han fikk høre svaret så Simpson kort ned i bordet før han reiste seg opp og smilte.

– Mente ikke å skade noen

Om ranet sa han følgende i dag:

– Jeg skulle ønske det aldri hadde skjedd, sa Simpson da han torsdag forklarte seg via videolink for en benådningskommisjon i Carson City i Nevada.

Han understreket om ranet at han ikke mente å skade noen da han og fem andre, to av dem bevæpnet, stormet et hotellrom i Las Vegas i 2007. Der overfalt de to menn som de hevdet hadde stjålet samlerobjekter fra Simpsons karriere som idrettsstjerne.

God stemning

Ved flere anledninger var det god stemning under høringen.

Lederen av høringen, Connie Bisbee, sa at Simpson ville få samme behandling av kommisjonen som andre innsatte som søker om prøveløslatelse, og viste til han som kjent person.

Det medførte at både Simpson og hans advokat begynte å le.

Senere sa lederen at det sto i deres papirer at Simpson var 90 år gammel. Da brøt flere ut i latter.

– Det føles sånn, sa Simpson med et smil.

Enorm oppmerksomhet

Simpsons forsvarere har hevdet at dommen for overfallet i Las Vegas var ekstra streng for å veie opp for at han ble frikjent for drapet på ekskona og hennes ekskjæreste i 1994.

Saken vakte enorm oppmerksomhet i USA, der den 133 dager lange rettssaken mot den svarte idrettshelten, som også var skuespiller, ble overført direkte på TV.

Selv om mye tydet på at O.J. Simpson var skyldig, lyktes forsvarerne blant annet i å få saken til å handle om rasisme. Til slutt fikk de ham frikjent for dobbeltdrapet.

I et sivilt søksmål fra de etterlatte ble han imidlertid funnet ansvarlig og dømt til å betale 270 millioner kroner i erstatning.

– Utmerket kandidat

– Han er en utmerket kandidat for prøveløslatelse, sa statsadvokaten i Clark County, Steve Wolfson, før kommisjonen trådte sammen.

Han forsikret samtidig at kommisjonen slett ikke ville legge vekt på Simpsons kjendisstatus.

– Det faktum at han er en kjendis, spiller liten eller ingen rolle. Han kommer ikke til å bli behandlet annerledes av benådningskommisjonen, sa Wolfson før høringen.

Frifunnet for drap

Simpson ble funnet skyldig for ran og bortføring på samme dato som han for 13 år tidligere ble frikjent for dobbeltdrap i 1990-tallets mest omtalte rettssak, skrev NTB da dommen falt i 2008.

Den gang var Simpson tiltalt for drap på kona Nicole Simpson og hennes venn, Ronald Goldman.

Han ble senere funnet skyldig i en sivil domstol og dømt til å betale omkring 190 millioner kroner i erstatning.