Øyenvitne forteller til VG: Terrormistenkte smilte og lo før han ble skutt

Britiske Fitzroy Davies (54) ble øyenvitne til at politiet skjøt en av de terrormistenkte utenfor Barcelona natt til fredag. Her forteller han VG hva han så.

– Jeg satt på en bar sammen med venner da en mann kom løpende inn. Han ba oss løpe for livet. Jeg gikk ut for å se hva som skjedde, og startet å filme.

Det sier den britiske judo-treneren Fitzroy Davies (54) til VG fredag kveld over telefon, nesten et døgn etter at han ble vitne til terrordramaet i kystbyen Cambrils sør for Barcelona.

Åtte timer etter angrepet i Barcelona kjørte en Audi A3 inn i en folkemengde i havnebyen. I bilen satt fem terrormistenkte menn.

Det Davies så, var endel av skuddvekslingen med politiet som fulgte. Videoen ser du i toppen av denne saken.

Slik skjedde terrorangrepet i Barcelona

BLE VITNE: Britiske Fitzroy Davies (54) Foto: Privat

– Jeg så en mann i oransje t-skjorte som gikk fram og tilbake på fortauet og skrek. Han hadde noe rart knyttet rundt livet, en slags vest, sier vitnet til VG og fortsetter:

– Politiet skjøt mot ham, og han falt i bakken, men han reiste seg raskt. Han smilte og lo mens politiet skjøt. Han så ikke ut til å frykte noe. Det var som om han var ruset på stoff, sier han.

Les også: El Pais: Alle fire etterlyste er drept

Så beskriver Davies hvordan gjerningmannen hoppet over et lite gjerde og gikk mot politiet.

– Da ble han skutt flere ganger og han ble liggende livløs.

– Var du ikke redd?

– Nei, jeg var ikke det. Jeg forsto ikke at dette hadde noe med terroren i Barcelona å gjøre. Kona kommer til å bli illsint på meg når jeg kommer tilbake til England, fordi jeg filmet.

Polititeori: Terroren ble planlagt fra dette huset

Davies var i Cambrils i forbindelse med et judo-stevne. Han sier at han ikke ønsker å la terroren påvirke turen hans.

– Vi kan ikke stoppe å kose oss. Det blir helt feil, avslutter han.

Fem antatte gjerningsmenn ble skutt og drept av politiet i Cambrils.

De mistenkte hadde en øks og kniver i bilen, og de var iført falske bombevester. Før de ble skutt, ble en person på stedet knivstukket i ansiktet, skriver politiet i Catalonia på Twitter.

Totalt er 126 personer bekreftet såret i de to angrepene. Tilstanden beskrives som kritisk for 17 som ble såret i Barcelona. 14 personer er bekreftet drept, 13 av dem i Barcelona og én i Cambrils.