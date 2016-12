Presidentvalg i Østerrike: Gamle storpartier har mistet makten

De to store partiene, som har regjert siden krigen, må stå og se på hvem som blir valgt til president i Østerrike i dag.

Det samme marerittet rir sosialdemokrater og konservative over hele Europa. Medlemstallene raser nedover og velgerne forsvinner i hopetall til protest- og populistpartier på fløyene.

– Vi er vant til at sosialdemokratier og de konservative tradisjonelle partiene i Europa har en tykk ideologi og gir store svar på veldig komplekse spørsmål. Nå lever vi i en utfordrende tid der gamle politiske løsninger ikke virker lenger, sier professor Elisabeth Ivarsflaten ved Universitetet i Bergen.

Høyrepopulistenes fremmarsj: Neste brikke er Østerrike

Forsker Fabio Wolkenstein ved London School of Economics (LSE) mener valgomgangene i Østerrike til nå er et kraftfullt uttrykk for den transformasjon som har skjedd i østerriksk politikk.

Presidentvalget i Østerrike Landets andre forsøk på å velge en president i år. Valget i mai ble annullert på grunn av feil med gjennomføringen, blant annet i opptellingen av forhåndsstemmene.

Nyvalget var opprinnelig satt til 2. oktober, men ble i siste liten utsatt fordi stemmekonvoluttene ikke lot seg lime igjen.

I mai vant den moderate Alexander Van der Bellen med bare 0,6 prosents margin. I nye meningsmålinger har det vært så godt som likt mellom de to rivalene. Kilde: NTB

«I flere tiår har sosialdemokratene (SPØ) og kristeligdemokratene (ØVP) regjert i en stor koalisjon. Hver eneste president siden 1945 har enten vært medlem av et av disse partiene eller vært en uavhengig kandidat som ble støttet av ett av disse partiene. Frem til 2016 har de to partiene fått mer enn to tredeler av stemmene, noen ganger over 90 prosent. Denne gangen ligger begge de to store partiene under 15 prosent», skriver han i sin blogg på LSE.

VG I WIEN: Østerrike kan bli det første landet i Europa med en høyrepopulistisk president.

Ytterpunkter

I stedet står kampen om presidentvervet mellom to ytterpunkter:

Den uavhengige Van der Bellen, som har støtte fra De Grønne, og Norbert Hofer fra det ytre-høyre Frihetspartiet.

Van der Bellen beskriver seg selv om et flyktningbarn som har fått mye fra Østerrike. Født i Wien i 1944 av en far fra det russiske aristokrati og en estisk mor, begge flyktninger fra stalinismen.

Han beskriver sin barndom i Tyrol som idyllisk.

Politisk er Van der Bellen, som ble professor i økonomi i 1970, beskyldt for å være vinglete etter at han først var medlem av det sosialdemokratiske partiet, før han meldte overgang til De Grønne på begynnelsen av 1990-tallet. Han ble senere partiets leder og brakte De Grønne til et historisk toppnivå før han trakk seg i 2008. Hans gamle parti har finansiert valgkampen hans som uavhengig presidentkandidat nå.

Van der Bellen er ganske nygift, og har to voksne barn fra et tidligere ekteskap. Hans store last er røyking, som er noe han har tenkt å fortsette med:

– Jeg sluttet en gang i fire måneder …, men hvorfor skal jeg plage meg selv på den måten i min alder? sa han til AFP.

VG i Hofers hjemby: – Han er en utrolig sympatisk mann

VALG MELLOM YTTERPUNKTER: Plakater for presidentkandidatene er satt opp langs en vei i Wien. Alexander Van der Bellen vil ha rasjonelle, ikke ekstreme handlinger, mens Norbert Hofer (bak) ber om hjelp fra Gud til å gi sitt hjerte og sjel til Østerrike. Foto: Leonhard Foeger , Reuters

Drømmer om Europas forente stater

Blir han president vil han prøve å realisere drømmen om et grensefritt «Europas forente stater» som kjemper for minoriteters rettigheter. Han er sterk tilhenger av homofile ekteskap.

Charles Grant, leder av Center for Europeans reform, forklarer i New York Times hvorfor de tradisjonelle partiene nå må gi tapt for protestpartier:

Sentrum-venstresiden har sviktet sitt løfte om å skape vekst og fordele den slik at de skaper et rettferdig samfunn. Nedgangen i industriarbeidsplasser og svakere fagforeninger har tvunget dem inn i markedsøkonomien og hult dem ut.

Intellektuelt døde

Grant beskriver sentrum-venstresiden som intellektuelt død, og synes sentrum-høyre langt på vei fortjener samme merkelapp:

Den politiske eliten på høyresiden er i stigende grad upopulære. De får skylden for finanskrisen i 2008, eurokrisen, stagnasjonen i økonomisk vekst, innsparingspolitikken og hjelpen til å redde bankene.

Van der Bellen har skrytt av å ha fått 4000 støtteunderskrifter av kjente østerrikere under valgkampen. Til det fnyste hans motkandidat Norbert Hofer:

– Du har kjendisene, men jeg har folket.

Les også: Presidentvalget i Østerrike må avholdes på nytt.