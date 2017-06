Nå avgjøres skjebnen til Adolf Hitlers fødested

Myndighetene i Østerrike vil legge murhuset hvor Adolf Hitler ble født i ruiner. Den tidligere eieren kjemper imot rivingen.

Husets fremtid blir avgjort fredag klokken 10.

Da vil Østerrikes øverste domstol avsi en kjennelse om det var riktig av myndighetene i landet å ekspropriere huset i Braunau am Inn, som ligger nordvest i landet, tett på grensen til Tyskland.

Eksproprieringen skjedde etter en avstemning i det østerrikske parlamentet. Myndighetene ønsker å rive huset.

Den tidligere huseieren – Gerlinde Pommer-Angloher – gikk i januar rettens vei for å utfordre avgjørelsen om at myndighetene hadde lov til å ta fra henne huset.

I forrige uke ble saken behandlet i domstolen. En representant for myndigheten fortalte dommerne at Østerrike måtte leve opp til sitt historiske ansvar, ifølge nyhetsbyrået Reuters:

– Dette er ikke hvilken som helst eiendom. Dette er stedet hvor personen som står bak menneskehistoriens største forbrytelse ble født. Hvordan Østerrike behandler dette, er ikke bare en sak for Østerrike, uttalte representanten.

UNDER KRIGEN: Barndomshjemmet til Adolf Hitler var prydet med naziflagg i 1939. Foto: , WOLFF & TRITSCHLER, GETTY IMAGES

Det var i 1889 at Adolf Hitler ble født i det treetasjes huset, som de siste årene har vært ubebodd. Nynazister har med jevne mellomrom møtt opp for å hedre «føreren», hvilket har vekket oppsikt landet over.

Myndighetene i Østerrike ønsker ikke at huset skal være en «helligdom» for nynazister, som var bakgrunnen for at de eksproprierte det.

– Fru Pommer-Angloher har alltid ønsket en nøytral bruk av huset. Hun tror ikke at man oppnår noe ved å ekspropriere det, uttalte advokat Gerhard Lebitsch foran dommerne i forrige uke.

MINNESMERKE: På steinen utenfor huset står det: «For fred, frihet og demokrati. Aldri mer fascisme. Millioner av døde minner oss om det». Foto: Dominic Ebenbichler , Reuters

Advokaten representerer Pommer-Angloher. I retten sa advokaten videre at politiet, sikkerhetstjenestene og domstolene kunne gjøre en bedre jobb for å hindre at huset ble et yndet «turistmål» for nynazister.

Myndighetene argumenterte i retten for at eksproprieringen var den eneste måten å avslutte den langvarige striden med Pommer-Angloher. Den pensjonerte kvinnen har tidligere takket nei til myndighetenes tilbud om å kjøpe huset.

Planen er å rive fødestedet til mannen som sto bak folkemordet på millioner av jøder og bygge et senter for personer med lese- og skrivevansker. Dette for å bryte huset historiske forbindelse med Adolf Hitlers ideologi.