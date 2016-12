Miljøkandidaten Alexander Van der Bellen blir Østerrikes nye president

BERLIN (VG) For andre gang i år vinner miljøkandidaten Alexander Van der Bellen Østerrikes presidentkamp over motkandidaten fra ytre høyre.

FAKTA: Presidentvalg i Østerrike * Søndag 4. desember var Østerrikes andre forsøk på å velge en president i 2016. Valget i mai ble annullert på grunn av feil med gjennomføringen, blant annet i opptellingen av forhåndsstemmene. * Nyvalget var opprinnelig satt til 2. oktober, men ble i siste liten utsatt fordi stemmekonvoluttene ikke lot seg lime igjen. * Den moderate og liberale miljøkandidaten Alexander Van der Bellen ser ifølge valgdagsmålinger ut til å ha vunnet. Kilde: NTB

EU puster lettet ut søndag kveld etter at det ifølge valgdagsmålinger ser ut til at Østerrikes neste president ikke blir den ytre høyresidens kandidat Norbert Hofer fra Frihetspartiet (FPÖ). Valgdagsmålinger fra kringkasteren ORF ga miljøkandidaten Alexander Van der Bellen et solid forsprang med 53,6 prosent foran Hofer med 46,4 prosent.

De endelige resultatene av valget er klare mandag, men klokken 17.30 søndag kveld erkjente Hofer (45) nederlaget.

Dette er andre gang i år at den pensjonerte økonomiprofessoren Van der Bellen (72) blir utnevnt til vinner Østerrikes presidentvalg. 22. mai vant miljøkandidat Van der Bellen med en knapp margin, 50,3 mot Hofers 49,7 prosent, men valget ble annullert på grunn av uregelmessigheter i opptellingen.

EU-tilhengere lettet

Det var knyttet stor spenning til dette valget fordi en seier til Frihetspartiets Hofer i Østerrike ville bety både at EU ville få sin første statsleder fra ytre høyre, og det ville aktualisert en «Øxit», altså en mulig folkeavstemning for utmelding av EU for østerrikerne. Hadde Hofer vunnet, ville det bli sett på som nok en stemme til Europas populistbevegelser.



Hofers parti, Frihetspartiet, som i sin tid ble stiftet av tidligere nynazister, er nå størst i de landsdekkende meningsmålingene.

Enn så lite reell makt som ligger hos presidenten i Østerrike, er symbolverdien som landets øverste leder stor. Alexander Van der Bellen er liberal og regnes som EU-vennlig.

OMSTRIDT: Motstandere av Norbert Hofer har tagget på plakater i Innsbruck i Østerrike. Foto: REUTERS/Dominic Ebenbichler

ALEXANDER VAN DER BELLEN (72) *Er tidligere leder for Østerrikes miljøparti, men er nå uavhengig kandidat. *Har alltid vært en godt likt politiker og scoret høyere på popularitetsmålinger enn partiet han representerer. *Han er nå valgt for 6 år fremover. *Selv om rollen er først og fremst symbolsk, har presidenten en del makt. Presidenten er sjef for militæret, utnevner landets kansler og kan i ytterste konsekvens oppløse parlamentet.

Valgfarse

Valgkampen har vært bitter og preget av skittkasting. I den siste TV-debatten kalte Hofer sin motkandidat Van der Bellen en løgner hele 24 ganger, en fornærmelse han fikk i retur tre av gangene, skriver avisen Kurier.

Valget søndag kveld er altså andre gang i 2016 at østerrikerne gjennomfører et valg for å forsøke å få på plass en presidentkandidat.

Et nyvalg ble forsøkt gjennomført 2. oktober, men også denne gangen preget uregelmessigheter stemmegivningen. I siste liten ble valget utsatt fordi konvoluttene som var utdelt for forhåndsstemmer ikke lot seg lime ordentlig igjen.

4. desember er derfor en dato mange har ventet lenge på: Endelig ble spørsmålet om hvem som er Østerrikes ansikt utad, avgjort. Det er en 72-åring med kallenavnet «bestefar Grønn».

