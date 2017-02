«Harald Hitler» (25) pågrepet i Østerrike

Den unge mannen som har kledd seg ut som Adolf Hitler, er arrestert i Østerrike.

Saken ble kjent i helgen, etter at politiet fikk flere meldinger om at en mann utkledd som Hitler gikk rundt i diktator Adolf Hitlers fødeby Braunau am Inn i Østerrike.

Mandag kveld ble en 25 år gammel mann pågrepet, melder den østerrikske avisen Oberoesterreichische Nachrichten.

– Tilsynelatende glorifiserer han NS-regimet og Hitler, sier polititalsmann David Furtner til avisen.

Statsadvokat Alois Ebner sier videre at 25-åringen beskriver seg selv som «politisk interessert». I helgen skal han ifølge vitnebeskrivelser ha latt seg avfotografere som Hitler utenfor den avdøde diktatorens barndomshjem.

25-åringen har vært i avhør og beskrives som tilregnelig, skriver Oberoesterreichische Nachrichten.

PÅGREPET: Dette bildet ble tatt mandag kveld da 25-åringen ble arrestert i Braunau am Inn. Foto: Daniel Scharinger , AP

Avisen skriver at 25-åringen har presentert seg selv som «Harald Hitler», i full uniform og med samme bart og hårsveis som den avdøde diktatoren.



Og selv om imitatoren ble bredt omtalt i både lokale og internasjonale medier i helgen, gikk han inn ifølge avisen Kronen inn i sentrum av Braunau og lot seg avbilde som diktatoren helt til politiet pågrep ham mandag kveld.

– Å glorifisere Hitler er staffbart, sier statsadvokat Ebner til Oberoesterreichische Nachrichten.



Polititalsmann Furtner sier til avisen at 25-åringen har tilstått.

