Fem klatrere omkom i Østerrike

Fem klatrere har mistet livet og en er alvorlig skadet etter en ulykke på det 3.260 meter høye fjellet Gabler søndag.

Fem redningshelikoptre ble sendt til stedet, som ligger 2000 meter over havet, melder BBC.

Den skadde klatreren skal være flydd til sykehuset i Salzburg, som ligger rundt 80 kilometer unna ulykkesstedet.

Mistet nesten livet i 2009: Norske Jarle måtte amputere etter Everest-drama

Nasjonaliteten til klatrerne er foreløpig ikke kjent og det er heller ikke kjent hva som forårsaket ulykken.

– Vi tror at en tau kan ha løsnet, sier Anton Voithofer, leder for Røde kors` redningsarbeidere til BBC.

Røde kors sier til Reuters at ulykken skal ha funnet sted ved toppen Mannlkarscharte, og at ulykken skal ha inntruffet mens klatrerne var bundet fast til hverandre i et tau.

Ifølge BBC har området klatrerne befant seg i høy risiko for steinras.

To omkom i Italia



Søndag ettermiddag melder NTB at ytteligere to klatrere har mistet livet i en klatreulykke i Italia, og at flere skal være skadet.

Ulykken skjedde i de Italienske alpene på det 3558 meter høye fjellet Cima Presanella.

Vil sette ny verdensrekord: 85-åring vil bli førstemann på Mount Everest

Nyhetsbyrået ANSA opplyser at de to omkomne skal ha vært del av et taulag da ulykken inntraff.

Nasjonaliteten til de omkomne er foreløpig ikke kjent, og tilstanden til de skadde er også ukjent.

Fjellet der ulykken skjedde ligger 50 kilometer vest for det kjent vintersportstedet Madonna di Campiglio.

Flere helikoptre er nå satt inn i redningsarbeidet.