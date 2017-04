En uke etter at Trump trakk forslaget om en ny helsereform fjerner han all tvil om at han fremdeles jobber for å erstatte Obamas Affordable Care Act.

Det var Trumps valgløfte nummer én – å fjerne og erstatte Obamacare. Men etter en tøff kamp med å få nok republikanere til å stemme på Trumps forslag, ble det trukket 24. mars, like før stemmegivninge skulle skje.

– Vi trekker det, sa Trump over telefon til Washington Post.

Nederlaget var et faktum.

Men søndag twitret presidenten at han fremdeles jobber for en ny helsereform for amerikanerne.

Les også: Pence: Førsteprioritet å oppheve Obamacare

– Pågår fremdeles

«Samtaler om å oppheve og erstatte Obamacare har pågått og pågår fremdeles, og det vil det gjøre frem til en ny avtale forhåpentligvis er i boks», skriver Trump.

Tidligere søndag forsikret Trump at kampen for å erstatte Obamacare ikke er over:

Les også: Skroting av Obamacare: – Kan skape kaos i systemet

Vil ha med demokratene

Også lørdag var Trump ute på twitter og omtalte den nåværende helsereformen. Da skrev han at Obamacare er død og at «gode ting vil skje, enten sammen med Republikanerne eller Demokratene».

Nyhetsstedet Politico, som har fulgt Trump tett, hevder at Trump med dette ser for seg å komme med et nytt forslag til helsereform som kan være lettere for Demokratene å fordøye.

Les også: Slik vil republikanerne vrake Obamacare

Tror den rakner av seg selv

Etter nederlaget for litt over to uker siden sa Trump at han en gang i fremtiden vil erstatte Obamacare. Til Washington Post sa han at han gjerne kunne vente til helsereformen går i stykker av seg selv:

– Som du vet, har jeg sagt i årevis at det beste er å la Obamacare eksplodere og deretter lage en ny avtale med Demokratene. På den måten vil de komme til oss, og vi trenger ikke komme til dem, sa Trump like etter at forslaget hans ble trukket.

I ukene etter at forslaget ble trukket har Trump lagt skylden på Demokratene og representantene fra Det republikanske partiet som er en del av The House Freedom Caucus, de konservative representantene lengst til høyre i Kongressen.

Trump var ikke fornøyd med sine partifeller og skrev om det på Twitter:

«The Freedom Caucus kommer til å skade hele den republikanske agendaen hvis de ikke blir med på laget, og det fort. Vi må kjempe både mot dem og demokratene i 2018», skriver Trump.