Obama slakter den nye helseloven

Senatets forslag til ny helsereform er en massiv overføring av rikdom fra fattige til rike, sier Barack Obama. Den tidligere presidenten mener forslaget vil gjøre mer skade enn nytte.

Torsdag ble forslaget til en ny helselov i USA endelig offentliggjort. I et dokument på 142 sider foreslås det blant annet å kutte kraftig i Medicaid, en statlig sykeforsikring for fattige, funksjonshemmede og eldre, og å fjerne så godt som alt av skatter fra «Obamacare».

I et lengre Facebook-innlegg går den tidligere presidenten ut mot det nye forslaget – i en svært krass tone, og beskriver reformen nærmest som en omvendt Robin Hood.

– Senatets reform, som ble lagt frem i dag, er ikke en helsereform. Det er en massiv overføring av rikdom fra middelklassen og fattige familier til de rikeste menneskene i USA, skriver Obama.

– Forslaget gir enorme skattelettelser til de rike og til narkotika- og forsikringsbransjen, betalt ved å kutte helsevesenet til alle andre, poengterer han videre.

Obama går så langt at han mener det nye forslaget, som allerede har fått tilnavnet «Trumpcare», vil skade det amerikanske folket.

– Enkelt forklart, hvis det er sjanse for at du kanskje blir syk, gammel eller vil stifte familie vil denne reformen skade deg, skriver den tidligere presidenten.

– Diskriminering basert på tidligere forhold kan bli normalt igjen. Millioner av familier vil miste dekningen helt, legger han til.

Samtidig innrømmer han at Obamacare slettes ikke var perfekt, og sier at han er åpen for å støtte et nytt forslag fra republikanerne.

– Hvis republikanerne kan sette sammen en plan som er påviselig bedre enn forbedringene vi gjorde i vår helsereform, som dekker like mange mennesker til lavere pris, vil jeg gladelig og offentlig støtte det, skriver Obama.

– Ikke la det gå sport i stemme mot demokratene



I forkant av offentliggjøringen av forslaget har kritikken haglet mot Mitch McConnell, og hans samarbeidspartnere, fordi man har utarbeidet loven bak lukkede dører, og kun lagt opp til 10 timer med debatt og kort tid fra offentliggjøring til avstemning.

McConnell har ment at dette er tilstrekkelig. Da Obamas helselov ble innført hadde man debatt i 25 dager. I likhet med flere, stiller Obama nå spørsmål ved den korte debattiden.

– Vi kjempet ikke for The Affordable Care Act (red. anm. også kjent som «Obamacare») i mer enn et år for personlig eller politisk gevinst, vi kjempet fordi vi viste det ville redde liv, forhindre økonomisk elendighet og sette landet vi elsker på en bedre, sunnere kurs.

– Men nå, etter åtte år vil en legalisering som hastes gjennom Representantenes hus og Senatet uten en offentlig høring eller debatt gjøre det motsatte, skriver Obama i uttalelsen.

Donald Trump har på sin side vært ordknapp etter at forslaget med lagt frem. Presidentens første offentlige reaksjon var kort:

– Det blir litt forhandlinger, men den kommer til å bli bra, sa Trump like før han startet et møte i Det hvite hus.

Natt til fredag utdypet han mer på Twitter:

– Jeg støtter Senatets helsereform. Ser frem til å gjør det helt spesielt! Husk, ObamaCare er død, skriver presidenten.

Det blir nå opp til republikanerne i Senatet å stemme frem forslaget. Ettersom ingen demokrater kommer til å stemme for forslaget, har republikanerne i Senatet kun råd til å miste to stemmer fra sine egne.

Flere republikanere har på sin side gitt uttrykk for usikkerhet torsdag.

Ifølge CNN har minst fire av de mest konservative republikanerne, blant dem Rand Paul og Ted Cruz, bestemt seg for at de ikke kommer til stemme for forslaget slik det foreligger nå. I så fall blir det ikke vedtatt.