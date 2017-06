Går sterkt imot forslag til ny helselov i USA: – Hjerterått

WASHINGTON, D.C. (VG) Ikke overraskende slakter Demokratene forslaget til ny helselov i USA. Spørsmålet er om republikanerne kan få nok stemmer blant sine egne til å oppnå drømmen om å kvitte seg med «Obamacare».

Torsdag ble lovforslaget, etter mye venting for mange, endelig offentliggjort.

Det eneste som ser ut til å være hundre prosent sikkert er at ingen demokrater kommer til å stemme for forslaget. Dermed har republikanerne i Senatet kun råd til å miste to stemmer fra sine egne.

Bare rundt en time etter at dokumentet på 142 sider ble offentliggjort for første gang sendte en av dem, Susan Collins, ut en pressemelding der hun skriver at hun har «flere bekymringer» vedrørende forslaget, som republikanere håper skal erstatte den såkalte «Obamacare», tidligere president Barack Obamas kanskje største politiske seier.

Flere andre republikaneren ga torsdag uttrykk for usikkerhet. Ifølge CNNs kilder vil tre republikanere senere torsdag gå ut og si at de ikke kommer til stemme for forslaget slik det foreligger nå. I så fall blir det ikke vedtatt.

– Vanskelig



Professor Mark Peterson leder det politiske fakultetet ved University of California i Los Angeles (UCLA). Han forteller til VG at republikanerne på mange måter har presset seg selv opp i et hjørne.

– De har lovet å fjerne «Obamacare». Dette forventer kjernevelgere deres at vil skje. Samtidig er de fleste amerikanere motstandere av det de nå vil erstatte den loven med, sier Peterson.

FLERTALLSLEDER: Mitch McConnell (R) var en fornøyd mann etter å ha fått vist frem forslaget han og 12 andre fra hans parti har utarbeidet til ny helselov. Foto: J. Scott Applewhite , AP

Dermed kan enkelte av de folkevalgte kvie seg for å stemme motsatt av det velgerne deres mener. Professoren forklarer at det er langt fra sikkert at flertallslederen i Senatet, republikaneren Mitch McConnell, klarer å få de nødvendige stemmene for å få flertall.

– Forslaget må være spiselig både for erkekonservative, som Ted Cruz, og de langt mer moderate, som Susan Collins. Det kan bli vanskelig.

McConnell selv mener de endelig har sjansen til å «frigjøre amerikanere fra «Obamacare»».

– Vi må sørge for at ikke flere amerikanere lider skade av «Obamacare», sa han fra talerstolen i Kongressen torsdag.

Rick Newman, økonomikommentator hos Yahoo News, sier til CNN at han ikke forstår hvorfor republikanerne vil fjerne en lov som 52 prosent av amerikanerne har sagt de liker, nå bare noen og 30 prosent har sagt de støtter de endringene man har ventet vil komme.

– Det er jo egentlig galskap. Det virker som om de ønsker å endre den bare fordi den har fått navnet «Obamacare».

ONDSKAPSFULLT: Minoritetsleder Chuck Schumer viste på en pressekonferanse til at president Trump kalte forslaget fra Representantenes hus for «ondskapsfullt». Han mener forslaget som blir lagt frem for Senatet er verre. Foto: J. Scott Applewhite , AP

– Hjerterått



Ikke uventet er reaksjonene fra Demokratenes side sterke. Minoritetsleder i Senatet, Chuck Schumer, mener denne loven vil bety høyere kostnader, mindre behandling og at millioner mister sin forsikring.

– Forslaget er hjerterått. Det er til og med verre enn forslaget fra Representantenes hus. Det er en ulv i fåreklær, mener Schumer, som blant annet sier at selv om det i forslaget heter at man ikke kan kreve høyere betaling for allerede-eksisterende tilstander, eller nekte noen forsikring av samme grunn, så vil det likevel i praksis være mulig.

Senator Ed Markey mener dette ikke er en helsereform, men en reform for rike personer som nå får store skattelettelser.

– Helsesystemet vil bli mye svakere for dem som ikke er rike, sier demokraten til CNN.

Nøyaktig hvor mange amerikanere som vil miste sin forsikring er foreløpig uklart. Med forslaget kom ut fra Representantenes hus i mai var det ventet å gjelde rundt 23 millioner personer.

Forslaget som nå er kommet fra Kongressens andre kammer, Senatet, er ventet å føre til et noe lavere tall. Nøyaktig hvor mange vet man trolig ikke før Kongressens budsjettkontor har gått gjennom forslaget. Deres vurdering kan komme fredag, eller mandag.

Presidentens første offentlige reaksjon var kort:

– Det blir litt forhandlinger, men den kommer til å bli bra, sa Trump like før han startet et møte i Det hvite hus.

PRESIDENT: Donald Trump har troen på at loven vil bli bra. Foto: Nicholas Kamm , AFP

10 timer debatt



I forkant av offentliggjøringen av forslaget har kritikken haglet mot Mitch McConnell, og hans samarbeidspartnere, fordi man har utarbeidet loven bak lukkede dører, og kun legger opp til 10 timer med debatt og veldig kort tid fra offentliggjøring til avstemning. McConnell mener dette er tilstrekkelig. Da Obamas helselov ble innført hadde man debatt i 25 dager.

Professor Mark Peterson sier at det langt fra er uvanlig at lover blir diskutert og utarbeidet i mindre grupper og mer eller mindre lukkede fora. Likevel omtaler han måten Republikanerne har gjort det på denne gang som en «ekstremversjon» av lukkede dører. Her har det ikke vært en eneste høring, eller debatt. Noe det for eksempel var mye av da «Obamacare» ble til, selv om deler av den loven også ble til bak lukkede dører.

– Jeg kan ikke huske en eneste stor lovreform som har blitt til på denne måten. Dette er en lov som kan være til stor skade for mange. Da kan det fort føre til enda større politikerforakt ettersom organisasjoner og velgere som den går ut over ikke har fått en reell sjanse til å komme med sine innspill, sier Peterson.

Her er noen av forslagene til ny lov:

• Kutte kraftig i Medicaid, som er en statlig sykeforsikring for de fattigste.

• Så godt som alt av skatter fra «Obamacare» vil forsvinne. Noe som er ventet å i første rekke komme de rikeste til gode.

• Skattesubsidier vil være basert på inntekt og ikke alder, slik forslaget fra Representantenes hus sa.

• Subsidier til forsikringsselskaper, for å hjelpe enkelte kunder, vil bli tatt bort.

• Det blir slutt på at man kan kreve at folk må kjøpe forsikring, eller at arbeidsgivere må tilby det.

• Forsikringsselskap kan fremdeles ikke kreve høyere betaling for allerede-eksisterende tilstander, eller nekte noen forsikring av samme grunn.

• Planned Parenthood, som jobber mye med abort, vil miste pengestøtte i et år.

• Unge voksne vil fremdeles kunne være en del av foreldrene sin forsikring frem til de er 26 år.

• Å få dekket enkelte «essensielle helsefordeler», som sykehusbesøk og mental helsehjelp, kan frafalle. Dette blir nå opp til hver enkelt stat.