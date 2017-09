Går mot nytt helsereform-nederlag

Med nok en senator som trekker sin støtte, spøker det nå for republikanernes siste forsøk på å fjerne Obamacare.

Avvikling av helsereformen til Barack Obama var et av de klareste valgløftene til Donald Trump, men presidenten har møtt kraftig motstand internt i det republikanske partiet.

På veien har det vært flere nederlag, senest i sommer da tre republikanske senatorer stemte imot et forslag om at bare visse deler av helsereformen skulle trekkes tilbake.

I håp om å komme i mål, la derfor de republikanske senatorene Lindsey Graham fra South Carolina og Bill Cassidy fra Louisiana frem nok et forslag i september.

Republikanerne er avhengig av at 50 av deres 52 senatorer stemmer for deres alternative helsereform for at den skal gå gjennom. Samtlige 48 demokratiske senatorer stemmer imot, og da har republikanerne bare råd til at to av deres hopper av.

Forslaget går blant annet ut på å erstatte Obamacare med ikke-øremerkede bevilgninger til delstatene, som de i stor grad kan bruke som de vil på helsetjenester.

Men det ser altså ikke lyst ut: Natt til tirsdag norsk tid ble det klart at Maine-senator Susan Collins ikke vil stemme for det nye forslaget.

Hun mener blant annet at reformen ikke går langt nok i å beskytte personer med sykdommer som astma, kreft, hjertesykdom, leddgikt og diabetes. Hun tar også til orde for at kuttene i Medicaid er for store.

– Helsetjeneste er et dypt personlig og sammensatt område som påvirker hver enkelt av oss og en seksdel av den amerikanske økonomien. Omfattende reformer i vårt helsevesen og Medicaid kan ikke gjøres på en tilfredsstillende måte innenfor en begrenset tidsramme, særlig ikke når loven det dreier seg om er et bevegelig mål, skriver Collins i sin uttalelse.

Hun er den tredje senatoren som varsler et nei, og dermed tyder alt på at republikanerne nok en gang går mot et sviende helse-nederlag.

Fra før har Rand Paul og John McCain, som avgjorde den forrige helse-thrilleren, gjort det klart at de vil stemme nei. Konservative Ted Cruz har også sagt at han er motstander av det nye forslaget.

