Obama ber Trump om å stå opp mot Putin og Russland

USAs avtroppende president Barack Obama advarer sin etterfølger Donald Trump mot å gi etter overfor Russland.

Under en felles pressekonferanse med Angela Merkel i Berlin ga Obama uttrykk for håp om at Donald Trump vil stå opp mot Russland når landet handler i strid med «amerikanske verdier og internasjonale normer».

Obama understreket at han slett ikke forventer at Trump skal videreføre hans egen utenrikspolitikk, men sa at han håper at den nye presidenten vil følge en konstruktiv linje og forsvare demokratiske verdier.

Obama begynte selv presidentperioden for åtte år siden med et uttalt mål om å etablere et nytt og bedre forhold til Russland. I årene siden har forholdet mellom de to landene gradvis forverret seg, først og fremst som følge av konflikten i Ukraina.

Trump har ved flere anledninger snakket varmt om Russlands president Vladimir Putin og lovet å bedre forholdet til Russland, men det er ikke kjent hvordan han rent praktisk akter å gå fram.

Merkel understreket under pressekonferansen at hun vil forholde seg til Donald Trump og hans administrasjon «med et åpent sinn».