Norwegian-passasjer nektet innreise i USA

En passasjer med et Norwegian-fly ble i helgen nektet innreise i USA. Flyet måtte ta med seg kvinnen tilbake.

Flyselskapet Norwegian måtte søndag ta med seg en passasjer tilbake til Norge, etter at vedkommende ble nektet innreise til USA på grunn av Donald Trumps omstridte presidentordre. Det var NRK som først omtalte saken.

– Vi kan bekrefte at en passasjer ble nektet innreise til USA av amerikanske myndigheter på flyplassen i Los Angeles. Den personen måtte vi derfor ta med tilbake. Som flyselskap har vi ikke myndighet til å ta beslutninger om hvem som får – eller ikke får – innreise til USA. Amerikanske myndigheter må svare for hvorfor denne passasjeren ble nektet innreise, sier Tonje Næss, pressekontakt i Norwegian, til VG.

Hendelsen skjedde etter at president Donald Trump innførte innreiseforbud for folk fra flere muslimske land.

– Hva er deres råd til Norwegian-kunder som kan bli rammet av den nye instruksen?

– Vi må oppfordre passasjerer med statsborgerskap fra de syv landene om å følge med på beskjeder fra amerikanske myndigheter.

Trump har besluttet at flyktninger er nektet adgang til USA for en periode på 120 dager. Forbudet for syriske flyktninger gjelder på ubestemt tid. I tillegg er det innført et midlertidig, generelt innreiseforbud for personer fra syv hovedsakelig muslimske land: Irak, Syria, Iran, Sudan, Libya, Somalia og Jemen.

Ifølge Norwegian landet flyet på flyplassen i Los Angeles søndag klokken 20.35 lokal tid, cirka tre og en halv time etter at utsendelsene ble beordret stanset.

