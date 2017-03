Norskstøttet koalisjon anklages for nytt luftangrep mot sivile i Syria

Minst 14 sivile er drept i luftangrep som antas å ha vært uført av den USA-ledede koalisjonen i en landsby i Syria, ifølge eksilgruppa SOHR.

– Luftangrepene rammet landsbyen Al-Matab etter midnatt og ble sannsynligvis utført av koalisjonen, sier Rami Abdulrahman, direktør i Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Aktivistgruppen «Raqqa Being Slaughtered Silently» melder også om angrepet. De mener 18 sivile ble drept.

Den IS-kontrollerte landsbyen ligger nord i Syria, rundt 55 kilometer nordvest for ekstremistgruppas hovedsete Raqqa. Den USA-ledede militæralliansen mot IS støtter en offensiv mot byen, som har vært kontrollert av IS siden 2014.

Offensiven ledes på bakken av opprørsalliansen SDF, som domineres av den syriske kurdermilitsen YPG.

Syriske og russiske kampfly drepte et ukjent antall sivile i den svært harde bombingen av østlige Aleppo de siste årene.

Den USA-ledede koalisjonen anklages også for drap på sivile i områdene IS kontrollerer.

I januar skal 30 sivile ha blitt drept i et angrep utført av koalisjonen, i Mosul.

Ifølge innbyggerne var angrepet tilsiktet den militære lederen Harbi Abdel Qader. Han var ikke i bygningen da angrepet fant sted, men flere av hans familiemedlemmer skal være blant de drepte, skrev Reuters.

Forsvarsdepartementet påpekte da overfor VG at Norge er ett av 65 deltagende land i den amerikanskledede «kontra ISIL-koalisjonen». Norge deltar ikke direkte med styrker eller flyvåpen i Irak eller i Syria.

– Det er svært alvorlig når sivile rammes av kamphandlinger. Irakiske styrker legger stor vekt på å beskytte sivile og unngå skader og tap av liv. Koalisjonen rapporterer at de irakiske styrkene legger stor vekt på dette i planleggingen og gjennomføringen av operasjonene i Mosul, sa forsvarsminister Ine Eriksen Søreide via pressevakten i Forsvarsdepartementet.

NTB/VG