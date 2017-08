Norske Veronica (37) evakuerte fra flommen i Houston: – Dere aner ikke hvor ille det er

Siden søndag har Veronica Luijregts (37) evakuert fra flommen i Houston flere ganger.

– Dere aner ikke hvor ille det er her. Vi har lite vann og mat hjemme, og flommen ute når oss til midjen, sier Luijregts til VG.

Hun føler seg tom og utslitt etter å ha vært på rømmen fra flommen i Fleetwood i Texas i flere dager.

– For oss begynte det på søndag da vi hørte at en demning like ved vår leilighet i Harris County holdt på å briste. Jeg og min ektemann bestemte oss derfor for å ta med hunden vår og dra til en venn som bor i en leilighet i 3. etasje, forteller Luijregts.

Flere omkommet i flommen

Ti personer er bekreftet omkommet i Sørøst-Texas, skriver NTB.

Ytterligere 23 dødsfall er sannsynligvis Harvey-relaterte, opplyser myndighetene i Harris County der hardt rammede områder som Houston og Baytown ligger.

Tjenestemenn frykter dødstallet vil stige ytterligere etter hvert som flomvannet trekker seg tilbake i Houston og områdene rundt millionbyen som ble oversvømmet med rekordnedbør.

HJELP: Denne hunden fikk hjelp til å evakuere, sammen med Veronica og mannen. Foto: Privat

Dro hunden opp med sele

37 år gamle Veronica forteller at de måtte flykte fra flommen på nytt da leiligheten de hadde evakuert til begynte å fylle seg opp med vann.

– Vi måtte bestemme oss om vi ville ta sjansen på at det skulle gå bra, eller om vi skulle evakuere igjen, sier hun, og forteller at de bestemte seg for å dra hjem igjen.

Luijregts bar med seg hunden sin på 25 kilo i iskaldt vann.

– Vannet var over midjen på meg, da vi gikk tilbake. Hunden min kan ikke svømme, så jeg måtte dra ham med meg med sele og holde ham oppe:

– Jeg føler at vi har vært med i en gal naturfilm, sier hun.

FLOM: Dette bilde har Veronica og mannen tatt fra en av leilighetene de har vært i de siste dagene. Foto: Privat

Hjalp andre med å evakuere



Da de endelig kom tilbake til leiligheten, og trodde at de kunne slappe litt av, fant de ut at også deres leilighet hadde fylt seg opp med vann.

– Da begynte alt på nytt. Vi måtte komme oss i sikkerhet igjen, og vi måtte sette i gang på nytt med rydding og få alt i sikkerhet, sier hun.

Først tirsdag begynte de å føle seg trygge, etter at de evakuerte til en venns leilighet i området. Men Luijregts og mannen slapper ikke av av den grunn.

– Nå har vi begynt å hjelpe andre til å evakuere med både båter og trucks. Jeg hjalp en 96 år gammel mann i rullestol med oksygenflasker. Men han var ikke syk nok til å få plass på sykehuset, forteller hun.

Veronica, mannen og hunden skulle egentlig flytte til en ny leilighet i Texas neste måned, men nå tror hun at de må belage seg på venner og kjente i en periode fremover.