Brende: Har med 30 land på forslag til atom-resolusjon

I vår kranglet Ap og Høyre intenst om norsk atompolitikk. Nå kan kompromisset i den norske atomfeiden bli et internasjonalt vedtak om nedrustning.



Men i FN ønsker fortsatt flere land et totalforbud, som Norge heller ikke i år vil støtte.

Norge har nå lagt fram et eget resolusjonsforslag, som dekker det mye omtalte atom-forliket i Stortinget i mars.



Ifølge utenriksminister Børge Brende (H) har mer enn 30 land hittil sluttet seg det norsk forslaget, som går ut på å dokumentere at atomvåpen faktisk blir tatt ut og ødelagt.

Ruster opp



– Vi jobber for en verden uten atomvåpen, men beklageligvis går trenden motsatt vei, sier Brende til VG.

– Russland har konsekvent avvist nye forhandlinger om atomnedrustning, og de har nylig utplassert nye raketter i Kaliningrad. Nord-Korea holder seg utenom internasjonale forpliktelser og har gjennomført gjentatte prøvesprengninger, sier Brende.

Flere vil ha forbud



Men samtidig jobber en annen gruppe land, anført av Østerrike, Irland, Brasil og Mexico, for at FN skal vedta et forbud mot atomvåpen, som skal følges opp av en global nedrustningskonferanse i 2017.

Dette forslaget vil ikke få Norges støtte, ifølge Brende:

– Selv om forhandlingene i FN ikke er sluttført, ligger det an til at ingen NATO-land stemmer for et forbud. Det som er klart er at Norge vil stemme i tråd med kompromisset i Stortinget og derfor ikke en resolusjon som tar til ordet for forbudsforhandlinger i 2017, sier han.

Dette var atomstriden



I februar avslørte VG hvordan et forslag fra Ap i Stortinget utløste en dramatisk atomstrid mellom Ap og regjeringspartiet Høyre.

Forslaget, som lå an til å få flertall i Stortinget, ville ha pålagt regjeringen å jobbe for et internasjonalt forbud mot atomvåpen.

Høyre protesterte og viste til at forslaget rammet NATOs felles forsvarsdoktrine som forutsetter at NATO må ha tilgang til atomvåpen så lenge andre har atomvåpen, for å sikre avskrekking og balanse mellom stormaktene.

Bakgrunnen var at Ap, med støtte fra flertallet i Stortinget, mente at Høyre og regjeringen ikke jobbet hardt nok for kjernefysisk nedrustning.

Kompromisset



Etter intense forhandlinger i Stortinget, endte atom-feiden med et kompromiss som hele Stortinget enstemmig sluttet seg til:

I vedtaket ba Stortinget om at regjeringen må arbeide aktivt for en verden fri for atomvåpen, med sikte på en «balansert, gjensidig, irreversibel og verifiserbar avskaffelse av atomvåpen»

Dette kompromisset har regjeringen siden tatt videre, og embetsverket i Utenriksdepartementet har gjennom tett kontakt med andre land laget en resolusjon som nå ligger til behandling på FNs generalforsamling i New York:

– Poenget med resolusjonen er å sikre at internasjonale avtaler om atomnedrustning faktisk blir fulgt opp av atommaktene, sier Brende nå. Tirsdag besøkte han minnesmerket for atombomben i den japanske byen Hiroshima.

PÅ STEDET: Utenriksminister Børge Brende besøkte Hiroshima oig minnesmerket for atombomben, tirsdag morgen norsk tid. Foto: Frode O. Andersen , UD

Vil støtte forbud



Bård Vegar Solhjell (SV) hadde ønsket at Norge støttet resolusjonen som vil ha forbud, men vil forstå det dersom Norge ikke stemmer imot, men lar være å stemme:

– Stortingets flertall har sagt at Norge skal være en pådriver for et juridisk rammeverk, et forbud, mot atomvåpen. Da kan vi ikke gå mot forslaget om nettopp det. Jeg håper utenriksministeren nå vil arbeide med, ikke mot, Stortinget om atomvåpen. Høyre og FrP har et annet syn, men de må ha respekt for flertallet, sier Solhjell til VG.

Anniken Huitfeldt (Ap), som leder Stortingets utenriks og forsvarskomite, sier det er bra at utenriksministeren har intensivert arbeidet med en atomvåpenfri verden, etter kritikken fra stortingsflertallet:

– Norges opptreden i FN er regjeringens ansvar. Jeg er ikke orientert om detaljene i denne saken og hvordan Norge skal stemme i denne og andre atomvåpen-saker, og vil diskutere det med utenriksministeren i nær fremtid, sier Huitfeldt.

Fersk erfaring



Norske eksperter har deltatt i to lignende prosesser med dokumentasjon av nedrustning de siste årene:

Norge var med og bekreftet atomavtalen med Iran sent i fjor høst, da Iran ga fra seg høyanriket uran mot å få uran til industrielt bruk fra Kasakhstan.

Forsvaret og norske soldater var også med og hentet ut det som offisielt fantes av kjemiske stridsmidler fra Assad-regimet i Syria i 2014.

FNs avstemning om den norske resolusjonen ligger an til å skje sent i neste uke.

