Nå er kokaindømte Rita Grimestad på vei til Norge

Det har gått over tre år siden kokainmarerittet begynte for Rita Grimestad i Ecuador. Nå er hun på vei hjem til Norge for å sone.

Sent tirsdag kveld norsk tid satte hun seg på flyet sammen med norsk politi.

Etter over tre år i Ecuador får hun dermed sette beina sine på norsk jord for første gang.

Familien formidler at de er lettet over at hun nå er på vei tilbake til Norge og at tre års mareritt er over.

Da hennes advokat Nils Anders Grønås snakket med Grimestad sist, var hun svært lettet over å få komme til Norge.

– Hun var strålende fornøyd. Dette har hun ventet på lenge. Hun kunne nesten ikke få reist fort nok og det var en lettelse, sier han til VG.

Til kvinnefengselet



Turen videre vil gå til Bredtveit kvinnefengsel, hvor hun skal fortsette soningen for den ti år lange kokaindommen hun for første gang fikk i september 2014. Dommen ble senere opprettholdt i to rettsinstanser.

Hverken Grønås eller familien skal bli med på reisen, får VG opplyst. Grønås og familien planlegger imidlertid å besøke henne etter kort tid i Norge.

– Det viktigste nå er at hun får treffe sin familie som også har hatt det svært vanskelig i mange år, sier Grønås.

Til Lindesnes avis opplyser han at de planlegger å søke overføring til Stavanger fengsel slik at hun kan være nærmere familien.

Fra fengselet i Ecuador: – Lurt trill rundt (krever innlogging)

Det var 28. februar 2014 at Grimestad ble stanset på flyplassen Mariscal Sucre i Rcuadros hovedstad Quito. Der fant narkopolitiet 2980 gram kokain gjemt i koffertforet i bagasjen hennes.

Historien starter to og et halvt år før Grimestad ble stanset på flyplassen, da hun skal ha møtt det hun trodde ble hennes kjæreste på en møteplass på internett. I løpet av de neste månedene skal hun ha overført rundt 600.000 til mannen, som hun aldri har møtt. Til slutt endte kjærlighetshistorien i tragedie på en flyplass i Ecuador.

Rita Grimestad etter dommen: – Jeg elsket ham

Den 53 år gamle sørlandskvinnen har hele tiden hevdet sin uskyld og forklart at hun gjorde det for mannen hun elsket. Hun har selv sagt at hun trodde hun skulle frakte viktige dokumenter til London.

– Jeg kommer ikke til å kunne stole på noen igjen. Jeg ble lurt trill rundt, sa Grimestad i et intervju med VG sommeren 2015.

To år lang prosess



Nå - over tre år senere - vil hun snart bli tatt hånd om av norsk kriminalomsorg, som startet prosessen med å få henne overført til soning i Norge i 2015. Frem til Grimestad kommer til Norge, blir hun eskortert av Politiets utlendingsenhet (PU).

Les også: Slik fant politiet det skjulte kokainet

– En slik soningsoverføring skjer ved at vi reiser til det aktuelle landet og henter den innsatte der, så overleverer vi vedkommende til Kriminalomsorgen i Norge, som på forhånd har holdt av en soningsplass, sier sjef ved uttransportseksjonen i Politiets utlendingsenhet, Magne Løvø, til VG.

Han ønsker ikke å kommentere den konkrete soningsoverføringen fra Ecuador.

I Norge er planen at Grimestad skal gjennomføre siste del av den ti år lange dommen som hun fikk i Ecuador. Men det er mulighet for å søke om prøveløslatelse etter at hun har søkt to tredjedeler av dommen.

Grimestad hadde også valget å søke omgjøring av straffen etter norske forhold og hennes advokat anslår at hun da ville fått mellom fire og fem år. De valgte imidlertid å søke om fullbyrdelse av den opprinnelige dommen, da de fryktet at Ecuador ville si nei til soningsoverføring om hun fikk en betydelig reduksjon av straffen.

– Det som ble avgjørende i den vurderingen var at helsen hennes i følge våre rapporter var dårlig og vi var såpass bekymret at det var best å få henne hjem så fort som mulig, sier Grønås.

Nå forventer han Grimestad i løpet av kort tid vil kunne gå over i åpen soning i fengselet.