Norge selger igjen ammunisjon til koalisjon som beskyldes for krigsforbrytelser

I fjor drepte den Saudi-ledede koalisjonen minst 683 barn i Jemen, ifølge en ny FN-rapport. Nå gjenopptar Norge salget av ammunisjon til en av koalisjonens viktigste partnere.

Dette er Jemen i dag:

Etter to og et halvt år med brutal krig er sykehus, infrastruktur og fabrikker ødelagt. Hungersnød og dårlig sanitære forhold har gjort at kolera sprer seg i rekordfart. På tre måneder er 2000 døde, en halv million er smittet.

Landet er splittet av krig, mellom Houti-militsen, som har tatt kontroll over hovedstaden og en koalisjon ledet av Saudi-Arabia, som kjemper mot Houtiene. Over 10.000 mennesker er drept og situasjonen i landet beskrives som verdens verste humanitære katastrofe.

I utkastet til en ny FN-rapport som ble lekket i forrige uke, går det fram at 683 barn ble drept i koalisjonens luftangrep i Jemen i fjor. Koalisjonen har i tillegg ansvaret for nesten tre firedeler av angrepene på skoler og sykehus, ifølge rapporten.

SULTET: En underernærte jenta Jamila Ali Abdu (7) fikk behandling, kort tid før hun døde i havnebyen Hodeidah 2. mai i år. Foto: Abduljabbar Zeyad , Reuters

Det er her norsk våpeneksport kommer inn:

En av Saudi-Arabias viktigste og mektigste samarbeidspartnere i Jemen-krigen er De forente arabiske emirater. Den lille, rike Gulf-staten deltar med egne tropper, og trener og væpner militsgrupper og regulære hærstyrker sør i Jemen.

Ifølge Reier Møll Schoder, som kjenner situasjonen i landet godt, og som driver bloggen Den arabiske halvøy, er Emiratene svært sentrale i hjelpen til seperatistgrupper som er aktive i bakkekrigen.

Stoppet eksport - fryktet brudd på humanitærrett



I fjor stoppet Norge eksporten av såkalt A-materiell til Emiratene, altså militært materiell som kan ta liv, som ammunisjon og våpen.

Den gang ga Utenriksdepartementet denne begrunnelsen for eksport-stansen:

– Utenriksdepartementet har siden januar 2016 valgt å inntil videre holde tilbake ytterligere utførsler av ammunisjon som kan anvendes med fare for brudd på humanitærretten i Jemen, sa Frode Overland Andersen, kommunikasjonssjef i UD til Dagbladet den gang.

TRENER: Styrker fra De forente arabiske emirater trener jemenitiske styrker i Aden, sør i Jemen, den 17. august. Foto: EPA

Dette eksporterer Norge

Halvannet år har gått, og krigen i Jemen har bare blitt verre. Samtidig viser det seg at Norge igjen eksporterer ammunisjon til Emiratene:

Ifølge Statistisk sentralbyrås tall for utenrikshandel, eksporterte Norge A-materiell til Emiratene i særlig to kategorier denne våren:

Deler og tilbehør, til våpen til militær bruk som kanoner, artilleri, haubitsere, bombekastere, utskytningsramper for raketter og granater, flammekastere:

For 842.000 kroner i februar.

For 5,5 millioner kroner i mars.

For 280.000 kroner i mai.

Patroner og deler dertil:

For 9,1 millioner kroner i mars.

For 15,2 millioner kroner i mai.

14,1 millioner i juni.

REDD BARNA REAGERER: Politisk leder Gunvor Knag Fylkesnes. Foto: Redd Barna

Redd Barna: – Vi er sjokkert



Redd Barna, som har engasjert seg sterk i situasjonen for sivile i Jemen, reagerer kraftig på opplysningene.

– Vi er sjokkert over at Norge igjen har tatt opp igjen eksport til et land som deltar i denne krigen. Dette er en av de verste krisene som pågår i verden i dag, og barn lever i umenneskelige forhold. Alle parter i krigen bryter humanitærretten. Hvor mange bevis trenger Norge før de stopper eksporten? Dette er uforståelig for meg, sier politisk leder Gunvor Knag Fylkesnes i Redd Barna.

Videre reagerer hun på at lite har forandret seg i Jemen siden UD sa at de stoppet salg av ammunisjon i fjor fordi de fryktet at ammunisjon solgt fra Norge til Emiratene kunne bidra til brudd på humanitærretten.

– Er det mindre grunn til å være bekymret nå, når vi jevnlig er vitne til bombing av skoler, sykehus, nabolag? Norske myndigheter må garantere at Norge ikke bidrar til eller tjener på krigen i Jemen.

Slik svarer UD

– Etter en fornyet vurdering våren 2017 ble det tillatt utførsel av ammunisjon. Den nye vurderingen var basert på konkrete forhold ved den aktuelle eksporten, slik det er i alle saker, sier pressetalsperson i UD Ane Lunde til VG.

UD sier videre til VG at «de norske reglene for eksport av forsvarsmateriell er meget strenge og omfattende».

– Risikoen for at forsvarsmateriell fra Norge kunne bli brukt til interne undertrykkingsformål eller til brudd på humanitærretten var en vesentlig del av vurderingen. UD sitter ikke på noe informasjon som tilsier at ammunisjon eller annet materiell fra Norge er brukt i Jemen, sier Ane Lunde i VG.

Hun sier videre:

– Utenriksdepartementet fortsetter å ha et skjerpet blikk på mulig bruk i Jemen i strid med humanitærretten, av forsvarsmateriell som søkes eksportert fra Norge.

DØDELIGE KAMPER: En kriger støttet av koalisjonen som Emiratene er endel av sitter på et lasteplan med et påmontert våpen i Taiz, sør i Jemen, i juni. Foto: Anees Mahyoub , Reuters

SV: Krever stans umiddelbart

– Norsk ammunisjon kan med dette bidra til å ta liv i Jemen. Norge driver et dobbeltspill. UD sier de er bekymret for situasjonen i Jemen, samtidig som de selger B-materiell til Saudi-Arabia og A-materiell til Emiratene, sier stortingskandidat i SV, Petter Eide, til VG.

– Jeg er sjokkert over informasjonen om at Norge nå velger å selge ammunisjon til Emiratene i en tid hvor krigen i Jemen bare blir verre og verre, og vi får avdekket mer krigsforbrytelser. Norge velger å gjenåpne salget av ammunisjon, selv om Norge ikke kan gartnere at dette materiale blir brukt i Jemen.

SV oppfatter ammunisjonssalget som et brudd på intensjonen med norsk våpenlovgivning.

– Intensjonene er at forsvarsmateriell fra Norge ikke skal bidra til krigsforbrytelser. SV krever derfor at UD stanser dette salget umiddelbart. Børge Brende må komme til Stortinget med en garanti om at alt som eksporteres til Saudi-Arabia og Emiratene ikke havner i krigføring Jemen, sier han, og avslutter:

– Det er alt for svakt å si at UD ikke har informasjon om bruk av materialet i Jemen. Her trenger vi en garanti.

Statssekretær mener kritikken er useriøs

Statssekretær Marit Berger Røsland (H) reagerer på kritikken:

– Det er uredelig og spekulativt å komme med denne typen påstander om eksport av forsvarsmateriell uten faktagrunnlag, sier hun til VG.

– Heller ikke utspillet fra Petter Eide er seriøst, og han underslår at det var med SV i regjering at det ble åpnet for eksport av denne typen materiell til Emiratene. Dette var ikke mulig før 2010. Vår regjering har fulgt en føre-var politikk for å sikre at vi ikke tillater eksport av varer som kan bli brukt i Jemen i strid med humanitærretten.

PS: Krigen i Jemen startet i 2015, ikke mens SV satt i regjering.