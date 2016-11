Norge felt på nytt for somling med terrortiltak

EFTA-domstolen feller Norge for andre gang for mangelfull oppfølging av EØS-regelverket mot hvitvasking og terrorfinansiering.

EUs hvitvaskingsdirektiv fra 2005 er ennå ikke fulgt opp fullt ut i Norge.

Direktivet krever at myndighetene må føre kontroll med personer og selskaper som driver handel med bestemte typer varer og tjenester. Norge har ikke utpekt et offentlig organ som skal ha ansvar for denne kontrollen.

EFTAs overvåkingsorgan ESA sendte en første advarsel til Norge allerede i 2012. Saken gikk videre til EFTA-domstolen, der Norge ble felt i desember 2013.

To år senere tok ESA opp saken på nytt fordi Norge fortsatt ikke hadde rettet seg etter direktivet.

Onsdag endte det med fellelse for andre gang.

– Vi merker oss avgjørelsen fra EFTA-domstolen. ESA kommer nå til å følge med på om Norge retter seg etter den andre dommen i EFTA-domstolen i denne saken, sier ESAs kommunikasjonssjef Anne Marte Vestbakke.

EFTA-domstolen ber Norge om å rette seg etter dommen «umiddelbart». De nye reglene ble innlemmet i EØS-avtaleverket i 2006, med virkning fra 1. april 2007.

Et utvalg har utredet saken, og forslag til ny norsk lovgiving mot hvitvasking og terrorfinansiering var på høring i vår. Saken er fortsatt til behandling i Finansdepartementet.