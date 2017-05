Vil stramme grepet om Nord-Korea etter ny provokasjon

Like før midnatt norsk tid gjennomførte Nord-Korea enda en rakettest - til tross for gjentatte trusler fra verdenssamfunnet. Reaksjonene lot ikke vente på seg.

Det amerikanske forsvaret bekrefter at det har vært en rakettoppskyting, men opplyser at det fortsatt er uklart hva slags modell det er snakk om. Raketten skal ha landet i havet nord for Nord-Korea.

Det ser ikke ut til å dreie seg om et såkalt interkontinenalt ballistisk missil - typen som kan lastes med atomvåpen og nå verden over.

President Donald Trumps reaksjon på den siste provokasjonen fra Nord-Korea er som vanlig skarp, men han overrasket mange ved å trekke inn Russland i sin uttalelse.

– Når missilet lander så nært russisk jord, faktisk nærmere Russland enn Japan, så kan ikke presidenten forstå at russerne er særlig fornøyde, står det.

Videre i den korte uttalelsen gjentar presidenten USAs forpliktelser til å stå sammen med Japan og Sør-Korea for å møte trusselen fra Nord-Korea, og oppfordrer alle land til å stramme grepet om den lille atommakten.

– La denne siste provokasjonen tjene som en oppfordring till alle nasjoner om å innføre langt strengere sanksjoner, står det i uttalelsen.

HOLDER KRISEMØTE: Sør-Koreas nyvalgte president Moon Jae-in kaller inn Sør-Koreas sikkerhetsråd til hastemøte etter at Nord-Korea fredag skjøt opp et uidentifisert missil. Foto: , AP

Tøff start for fersk president



Moon Jae-in innkalte Sør-Koreas sikkerhetsråd til møte etter at naboene i nord skjøt opp et uidentifisert missil tre dager etter at han ble valgt som president.

– Presidenten sier mens Sør-Korea fortsatt er åpen for en mulig dialog med Nord-Korea, er det bare mulig hvis Nord-Korea viser en holdningsendring, opplyser pressesekretær Yoon Young-chan.

Hvis det er et ballistisk missil, er det Nord-Koreas første avfyring på to uker. Den forrige prøveoppskytingen var mislykket.

Japans statsminister raser mot oppskytingen og kaller den «totalt uakseptabel» og en alvorlig trussel mot Tokyo. Statsministeren mener også oppskytingen er et klart brudd på FNs resolusjoner. Han opplyser at landet vil holde tett kontakt med USA og Sør-Korea.

Kina og Russland frykter opptrapping

Kinas president Xi Jinping og hans russiske motpart Vladimir Putin snakket søndag sammen i Beijing, idet begge deltok på et internasjonalt forum som skal fremme samarbeid mellom Asia og Europa.

– Begge parter uttrykte at de var bekymret for en mer anspent situasjon, sier Putins talsmann Dmitrij Peskov.

Like før sendte Kinas utenriksdepartement ut en uttalelse der det bes om tilbakeholdenhet på Koreahalvhøya, og der Kina tar avstand fra rakettesten som regimet i Pyongyang gjennomførte tidlig søndag morgen.

Landet i Japanhavet



En militærkilde sier til nyhetsbyrået Yonhap at oppskytingen fant sted ved Kusong, nordvest for hovedstaden Pyongyang, like før klokken 5.30 lørdag morgen lokal tid.

Raketten fløy 700 kilometer i 30 minutter og landet i Japanhavet, noe som tyder på at prøveoppskytingen var vellykket, ifølge Yonhap.

Japan opplyser at raketten nådde en høyde på mer enn 2000 kilometer, skriver Reuters.

Har avfyrt en rekke missiler



I løpet av det siste halvannet året har Nord-Korea avfyrt en rekke missiler og gjennomført atomprøvesprengninger i strid med FN-resolusjoner.

Siden 2014 har landet flere ganger prøveskutt raketter med en rekkevidde langt over grensen på 150 kilometer som FNs sikkerhetsråd har satt.

Nord-Korea har uttalt at landets mål er å utvikle langdistansemissiler som skal kunne treffe USAs fastland.

