USAs forsvarsminister: – Krig med Nord-Korea ville vært katastrofalt

James Mattis heller kaldt vann over president Donald Trumps nye verbale raljeringer mot Nord-Korea, og hevder det diplomatiske arbeidet har gitt resultater.

– Den amerikanske innsatsen er diplomatisk. Det har gitt resultater, og jeg ønsker å fortsette med det nå, sa forsvarsministeren i California torsdag – bare timer etter at president Trump kom med nye trusler mot Nord-Korea.

Fra golfstedet sitt i New Jersey sa Trump torsdag at trusselen han kom med to dager tidligere om å svare Pyongyang med «ild og vrede», kanskje ikke var sterk nok.

– Det er på tide at noen står opp for folket i landet vårt, og for folk i andre land. Så – om noe – var kanskje ikke den uttalelsen kraftig nok, sa Trump, som svar på at Nord-Korea avfeide truslene hans tidligere denne uken.

Sprikende beskjeder

I motsetning til sjefen sin, avviste Mattis at krig er et alternativ. Forsvarsministeren understreket at administrasjonen er klar til å bruke militære midler dersom det blir nødvendig, men at han ønsker å unngå det.

– Krigstragedier er mer enn velkjent og trenger ingen annen beskrivelse annet enn det faktum at det ville vært katastrofalt, sa Mattis.

Mattis viste til FN-sanksjonene mot Nord-Korea, og sa sanksjonene «beviste i hvilken grad USA prioriterer trusselen», men også at de håndterer det på en «diplomatisk, effektiv måte».

Det er ikke første gang Trump-administrasjonen må dempe sjefens retorikk. Også utenriksminister Rex Tillerson har understreket at USA vil fortsette å satse på diplomati, ikke krig, som Nord-Korea-strategi. Etter Trumps trusler tirsdag sa Tillerson at presidenten «snakker Kims språk», men at Nord-Korea kan komme seg ut av knipen gjennom forhandlinger – under riktige forutsetninger.

Mattis, som er en pensjonert general, har lang erfaring fra slagmarken i land som Irak og Afghanistan. Han har tidligere advart mot konsekvensene av en krig med Nord-Korea. I slutten av mai sa han at det ville være «den verste konflikten i de fleste menneskers levetid».

VG/NTB