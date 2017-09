WASHINGTON, D.C. (VG) I kraftige ordelag langet USAs FN ambassadør Nikki Haley ut mot Nord-Korea og FNs sikkerhetsråd mandag.

– Til tross for våre forsøk gjennom 24 år på å begrense dem er Nord-Koreas atomprogram sterkere enn noensinne. Nok er nok. Gang etter gang har våre forsøk på å stoppe dem feilet, sa Haley til FNs sikkerhetsråd under deres ekstraordinære krisemøte mandag.

Den amerikanske FN-ambassadøren listet opp tiltak og sanksjoner mot Nord-Korea over nesten et kvart århundre. Hun mener disse ikke har vært kraftige nok.

– Tiden for halvhjertede forsøk fra Sikkerhetsrådet er over. Vi må ta i bruk alle være diplomatiske virkemidler før det er for sent, sa Haley.

Hun mener at Kim Jung Un ikke forstår ansvaret det innebærer å være en atomnasjon.

– Kim Jung Un sin misbruk av missiler og hans atomtrusler viser at han trygler om krig. USA ønsker aldri krig. Vi ønsker det ikke nå heller, men vår tålmodighet kommer med begrensninger, klargjorde FN-ambassadøren, som nå vil presse på for å få til en avstemning i FNs sikkerhetsråd om reaksjoner mot Nord-Korea allerede neste uke.

Det er uklart hvilke forslag USA kommer til å forsøke å få lagt frem, men Haley gjentok mandag det president Donald Trump tvitret i helgen om at USA kan komme til å stoppe handel med et hvert land som driver handel med Nord-Korea. En trussel Kina har kalt «uaktseptabel» og «urettferdig».

– USA vil se på ethvert land som driver handel med Nord-Korea som et land som gir støtte til deres hensynsløse og farlige atomintensjoner.

Tror ikke på militær konflikt



Balbina Hwang, som er en av flere eksperter tilknyttet The National Comitee on North Korea, en partiuavhengig organisasjon i Washington D.C. hvis mål er å skape forståelse og tillit mellom regjeringene i USA og Nord-Korea, mener media er med på å skape et overdrevent hysteri rundt konflikten mellom de to landene.

– Retorikk er bare retorikk. Det har vært mye krigersk og truende retorikk fra alle sider i flere tiår, helt siden Koreakrigen. Det som er viktig å merke seg er at dette aldri har endt i en faktisk militær konflikt, sier Hwang til VG.

Hun tror heller ikke de siste dagers utvikling, der Nord-Korea søndag angivelig testet en hydrogenbombe, har høynet farenivået.

– Til syvende og sist er alle parter, Nord-Korea inkludert, enige om en ting; De ønsker alle å unngå en militær konflikt. Prisen er for høy for alle involverte. Det nordkoreanske regimet er fullstendig klar over at en storskala militærkonflikt vil bety slutten for dem.

Usikker på Nord-Koreas våpenarsenal



PROFESSOR: Balbina Hwang ved Georgetown University. Foto: National Committee on North Korea

Dessuten, påpeker Hwang, bør man være forsiktig med å analysere hva slags våpenarsenal Nord-Korea faktisk har, og dermed hvor stor skade de er i stand til å utføre. Hun sier at man så langt rett og slett ikke vet med sikkerhet om det var en hydrogenbombe de testet søndag, eller om landet så langt har lyktes med å skaffe seg missilteknologi som gjør at de kan true amerikanske territorier.

– Hva de påstår de har er ikke det samme som hva de faktisk har. Når det er sagt er deres pågående prosess rundt å skaffe seg slike våpen både truende og farlig.

Flere eksperter har de siste ukene påpekt at personlighetene til de to lederene i USA og Nord-Korea, Donald Trump og Kim Jong Un, gjør situasjonen mer uforutsigbar. Balbina Hwang er ikke så sikker på at det egentlig har så mye å si.

– De er begge begrenset av sine politiske systemer og byråkratier. For US handler det også om en sterk allianse med Sør-Korea.