USA testet nytt rakettsystem - skal stoppe Kims missiler

USA har for første gang testet om de faktisk kan avskjære en interkontinental ballistisk missil. Det sender en beskjed til Nord-Korea.

USA har simulert et angrep på seg selv med en interkontinental ballistisk missil – og de lyktes ifølge Pentagon i å skyte den ned.

Den amerikanske raketten ble avfyrt fra Vandenberg Air Force Base i California, mens det interkontinentale missilet - som selvsagt ikke var utstyrt med et armert stridshode - ble avfyrt fra et testområde på Marshalløyene, skriver ABC News.

– Dette risikerer å skape en ny spiral i våpenkappløpet. Og ikke bare med Nord-Korea, men også med Kina og Russland, sier PRIO-forsker Stein Tønnesson til VG.

– Vil utvikle flere raketter



Tønnesson tror ikke maktdemonstrasjonen fra USA vil avskrekke Nord-Korea fra å utvikle interkontinentale ballistiske missiler. Han tror Nord-Korea tvert imot vil jobbe hardere for å skaffe seg flere raketter.

– Hvis USA viser at de kan skyte ned en interkontinental rakett fra Nord-Korea, når Nord-Korea har utviklet den, så vil ikke det avskrekke Nord-Korea fra å utvikle en slik rakett. De vil bare si at de må bruke mer tid på å utvikle flere raketter, sier Tønnesson.



Kun en drøy uke etter at Nord-Korea gjennomførte en påstått vellykket test av en mellomdistanserakett, skjøt de natt til mandag opp en ballistisk missil. Det var den niende missiltesten bare i år.

HER SKJEDDE TESTEN: Testen skjedde tirsdag kveld norsk tid ved Vandenberg Air Force Base. Foto: Lucy Nicholson , Reuters

USAs president Donald Trump reagerte med å kalle Nord-Korea respektløs.

– Så lenge Nord-Korea ikke har fått noen avtale eller trygghet for sitt regime, så frykter de et angrep. Og de ønsker å avskrekke et angrep ved å ha en atomslagstyrke, sier Tønnessen.

– Ikke bare Nord-Korea som blir bekymret



Men han tror USAs rakettest i dag også kan fyre opp under våpenkappløpet med andre land.

– Det er jo ikke bare Nord-Korea som blir bekymret, det er jo også Russland og Kina, som allerede har en del interkontinentale raketter. Da blir det et signal til dem om at de også må ha flere. Kina har nøyd seg med ganske få, fordi de vel har tenkt at de ikke trenger flere, sier Tønnesson.

– Dette atomavskrekkingsprinsippet hviler på at begge har evnen til å ramme den andre. Hvis den ene begynner å tvile på evnen til å ramme den andre, må den skaffe seg den evnen. Og der har du kappløpet, sier Tønnesson.



