USA ser ingen tegn til nordkoreansk forhandlingsvilje

Nordkoreanske ledere har ikke vist noen tegn til å ville forhandle om sitt atomprogram, sier det amerikanske utenriksdepartementet.

Kunngjøringen fra utenriksdepartementets talskvinne Heather Nauert kom etter at utenriksminister Rex Tillerson for første gang innrømmet at USA har enkelte åpne kanaler til det nordkoreanske regimet.

Ifølge Tillerson forsøker USA å finne ut om regimet er villig til å forhandle.

–Vi spør. Vi har kommunikasjonskanaler med Pyongyang. Vi er ikke i en mørk situasjon, en blackout, vi har et par, tre kanaler til Pyongyang, sa Tillerson etter samtalene med kinesiske ledere.

Uttalelsen kommer få dager etter at en japansk avis meldte at USA og Nord-Korea forsøker å få til samtaler i Norge i oktober for å mildne de steile frontene.

Den hemmelige bak-kanalen mellom USA og Nord-Korea skal ha blitt etablert sommeren 2016. I mai møttes partene i nærheten av Oslo.

Dette møtet i Oslo skal ha vært det femte møtet mellom partene, i en såkalt Track 2-dialog, med personer som ikke direkte representerer de to lands myndigheter.

Uformelle samtaler

Avisa The Asahi Shimbun siterer kilder i både USA og Sør-Korea som sier at det er snakk om uformelle samtaler mellom tidligere og nåværende amerikanske diplomater og nordkoreanske tjenestemenn.

Nord-Korea planlegger å sende sin byråsjef for Nord-Amerika, Choi Sun-hee. USA presser imidlertid på for at nordkoreanerne skal sende folk fra et høyere nivå, som første viseutenriksminister Kim Kye-gwan eller viseutenriksminister Han Song-ryol, skriver avisa.

På amerikansk side er det også ønsket at tjenestemenn fra USAs utenriksdepartement deltar.

Ifølge den japanske avisa er det imidlertid mulig at Nord-Korea ikke vil delta i samtalene så lenge de forsøker å utvikle raketter med atomstridshoder som kan nå helt til USA.

USAs mål med samtalene er å få Nord-Korea til avvikle sitt atomvåpenprogram.

Forholdet mellom USA og Nord-Korea har de siste månedene vært på frysepunktet etter at Nord-Korea har gjennomført flere rakettoppskytinger og prøvesprenginger, blant annet av det landet selv hevder er en hydrogenbombe.

I tillegg har ordkrigen mellom leder Kim Jong-un og USAs president Donald Trump spisset seg kraftig til. Den siste tiden har de to slynget fornærmelser som «mentalt forstyrret senil gamling» og «gærningen» mot hverandre.