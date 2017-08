Trump om Nord-Korea: – Vi holder alle muligheter åpne

Dagen etter at det ble kjent at Nord-Korea har skutt opp en missil over Japan, uttaler USAs president Donald Trump at landet har signalisert forakt for sine naboer, for FN og for minimumsstandarden for akseptabel internasjonal oppførsel.

– Vi holder alle muligheter åpne, uttaler USAs president Donald Trump.

Oberstløytnant Palle Ydstebø mener at Nord-Korea ved å skyte en mellomdistanserakett over det japanske fastlandet, har høynet innsatsen dramatisk i spillet som foregår rundt Koreahalvøya.

Ydstebø er sjef for seksjonen for militær strategi og doktrine ved Forsvarets stabsskole, og har i langt tid fulgt den politiske og militære utviklingen mellom de to koreanske statene.

REAGERER: President Donald Trump sier Nord-Koreas rakettoppskyting er uakseptabel. Foto: Jonathan Ernst , Reuters

– Dette er en klar eskalering fra Kim Jong-uns side. Her han han krysset en rød linje. Ved denne siste oppskytingen har han demonstrert at Nord-Korea for første gang er istand til å sende en mellomdistanserakett over et annet land. Når han krysser en rød linje ved denne handlingen, er det ganske avgjørende for hva som vil skje videre, og hvilke konsekvenser det vil få, sier Ydstebø.

Troverdig trussel



Oberstløytnanten mener det faktum at Kim Jong-un nå har dokumentert at de nord-koreanske missilene evner å gå så langt som 2700 kilometer, over det japanske fastlandet og lande i Stillehavet, skaper en helt ny situasjon.

– Med en såpass stor rekkevidde har Nord-Korea lagt fakta bak trusselen om å kunne angripe det amerikanske målet på Stillehavsøya Guam.

Ydstebø tror imidlertid det er et stykke igjen til Nord-Korea kan laste raketter med atomstridshoder, skyte dem opp og så kunne ta dem inn i atmosfæren igjen.

ESKALERING: Oberstløytnant Palle Ydstebø ved Forsvarets stabsskole mener at diktatoren i Nord-Korea, Kim Jong-un, har krysset en rød linje ved å sende en mellomdistanserakett over det japanske fastlandet. Foto: FORSVARET

– Etter hva jeg har forstått, delte den siste raketten seg i tre da den kom inni atmosfæren. Det er veldig vanskelig å kontrollere innfarten, den kritiske fasen er alltid når objektet skal inn i atmosfæren, det har vi sett innenfor romfarten i en rekke tilfeller. Men som sagt det er virkelig en eskalering og en faretruende utvikling når Nord-Korea så tydelig viser hva de er istand til å få til, sier oberstløytnant Palle Ydstebø.

Kina med nøkkelrolle



Slik han ser det er det politisk uhyre interessant å se hvordan FNs sikkerhetsråd forholder seg til den siste utviklingen.

– Og ikke minst er det ganske avgjørende for det som videre kommer til å skje, hvordan Kina kommer til å reagere. Hvorfor Nord-Korea foretok denne utskytingen akkurat nå, har ganske sikkert å gjøre med den årlige og pågående militære øvelsen hvor amerikanske og sør-koreanske soldater deltar. I slike sammenhenger kommer det alltid reaksjoner fra det nord-koreanske regimet i Pyongyang, ofte i form av harde ord, men også ved ulike militære reaksjoner. Men det å skyte opp en mellomdistanserakett som når så langt, er en klar eskalering, sier militæreksperten ved Forsvarets stabsskole.





